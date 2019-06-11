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Слуцкий сахарорафинадный комбинат – лучший

12.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий сахарорафинадный комбинат – лучший

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» снова подтвердил звание «Лучший сахарный завод Евразийского экономического союза» - по результатам 2018 года. В конкурсе оценивались результаты деятельности и производственные показатели боле 70 сахарных заводов. Быть лучшим среди такого количества претендентов — очень почетно и ответственно.

Итоги конкурса «Лучший сахарный завод России и стран ЕАЭС» были подведены на 6-м международном технологическом семинаре производителей сахара стран ЕАЭС «Клуб технологов-2019», который состоялся в Минске. На нем присутствовало свыше 315 представителей из 18 стран мира, что является максимальным показателем за всю историю проведения мероприятия. Организаторами выступили Евразийская сахарная ассоциация и Ассоциация сахар производителей «Белсахар».

Слуцкий край

 
Теги: Минск
 
 
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» снова подтвердил звание «Лучший сахарный завод Евразийского экономического союза» - по результатам 2018 года. В конкурсе...
 
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