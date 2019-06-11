Слуцкий сахарорафинадный комбинат – лучший

Источник материала: Слуцк Город





ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» снова подтвердил звание «Лучший сахарный завод Евразийского экономического союза» - по результатам 2018 года. В конкурсе оценивались результаты деятельности и производственные показатели боле 70 сахарных заводов. Быть лучшим среди такого количества претендентов — очень почетно и ответственно.

Итоги конкурса «Лучший сахарный завод России и стран ЕАЭС» были подведены на 6-м международном технологическом семинаре производителей сахара стран ЕАЭС «Клуб технологов-2019», который состоялся в Минске. На нем присутствовало свыше 315 представителей из 18 стран мира, что является максимальным показателем за всю историю проведения мероприятия. Организаторами выступили Евразийская сахарная ассоциация и Ассоциация сахар производителей «Белсахар».