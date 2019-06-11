«Несогласие жителей не может стать отказом в строительстве завода под Слуцком». Интервью с участниками собрания

Источник материала: Слуцк Город

Собрание жителей Покрашевского сельсовета по поводу строительства завода по очистке нефтезагрязнённого грунта окончилось с результатом 100% в пользу граждан. Их поддержали власти города и местного сельского совета. Однако Олег Витень, директор ОДО «Витень», считает, что итоги собрания никаким образом не повлияют на строительство. Почему он так думает, читайте в репортаже SlutskGorod.

Собрание длилось около часа. После завершающей речи Николая Пенязя, заместителя председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре, зал взорвался аплодисментами и радостными криками. Николай Пенязь заявил, что он и всё правление города поддерживает своих граждан и так же против строительства завода.

Оказывается, голосование не предусмотрено процедурой

По окончании мероприятия люди неохотно расходились и около получаса общались на улице. Несколько человек окружили Татьяну Синицу, юриста ОО «Экодом» Товарищества «Зелёная сеть». Во время собрания люди так и не дали ей высказаться, ошибочно посчитав девушку за сторонницу ОДО «Витень».

— Меня не так поняли. Мы оцениваем этот проект, документацию, есть ли какие нарушения. Ведь отчёт ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду – прим. админ) должен содержать альтернативные варианты, где могли бы рассматриваться другие участки или технологии. Ничего этого нет в отчёте ОДО «Витень», и они не могут ответить, почему выбрали именно это место. Сейчас мы работаем над документами, и до 28 июня у нас будет заключение нашей независимой экспертизы, — ответила девушка.





Татьяна Синица заверила, что по законодательству Республики Беларусь несогласие местных жителей с предлагаемым проектом не означает, что ему будет отказано. Потому как подобное голосование не предусмотрено процедурой общественных обсуждений. Но, вместе с тем, будут учитывать мнение райисполкома. В любом случае документация пойдёт на государственную экологическую экспертизу.

Зачем это везти сюда в Беларусь?

— Я задал напрямую вопрос: откуда будут завозить эти отходы? А что он (Виктор Музыкин - прим. админ.) мне сказал? Из Слуцка. 15000 тон! Да это всё будет идти из Европы через Украину, понимаете? Вот в чём дело. Зачем это везти сюда в Беларусь? Она же маленькая по сравнению с Европой, — высказал своё мнение один из мужчин.

Татьяна Синица рекомендовала местным жителям отправлять письменные замечания и предложения в вышестоящие инстанции. Она считает, что важные вопросы остались без ответа. К примеру тот, который задавал мужчина - откуда будут завозить загрязнённый грунт?

Ранее Олег Витень рассказывал , что грунт планируется привозить только с территории Минской области.

Мнение граждан

Минчанка Наталья Михайловна 25 лет назад купили дом в Покрашево. С весны до поздней осени она вместе с мужем приезжает сюда отдохнуть от шума и суеты мегаполиса.

— Нам не безразлично, какая здесь будет вода, какая экология. Вот Латушевич (работник будущего завода – прим. админ.) нам прекрасно рассказал, что клумбочки они будут здесь делать на этом грунте. Ну так делайте свои клумбочки, на местах, где живёте. Плёночкой они накрывать будут. Он у себя в огороде хоть раз плёночкой накрывал? Кроты, жуки прогрызают эту плёнку. И вся гадость будет попадать в грунтовые воды, — сказала женщина.





Наталья и Юрий Лихтарович

По мнению Юрия Лихтаровича, поэта и фотохудожника - все жители результатами удовлетворены. И он уверен, что позицию граждан обязательно учтут «наверху».

— Здесь присутствовал Николай Пенязь, который высказал мнение исполкома, что этого предприятия не будет. И, я думаю, что исполком не пойдёт против своего населения.

Местная жительница Зинаида Михайловна так же высказала своё мнение по результатам собрания:

— У нас раньше на том месте была воинская часть. Да там у нас такие красивые места, вы бы только видели! И это всё портить? Ради чего? Я очень довольна результатами собрания. Думаю, что если итоги не повлияют на строительство завода, мы ещё больше людей соберём.





Зинаида Михайловна со своей семьёй

Олег Витень: информацию о заводе восприняли неадекватно

Внезапно у здания появился сам виновник события - Олег Витень в окружении своих сторонников. На вопрос журналистов, почему его не было на собрании, он ответил: в Минске попал в пробку.

— Результат сегодняшней встречи с населением - это обычное явление. Люди не обладают определёнными знаниями. Поэтому информацию о заводе они восприняли неадекватно. «Почему вы собираетесь строить предприятие здесь, а не в другом месте?», а какая вам разница, если оно на вас никакого влияния не оказывает? Люди задают вопросы эмоциональные и не аргументированные. Относятся со страхом и недоверием. Это ненормально, — сказал Олег Витень.

Кроме того он пояснил, что собрание было созвано для оценки воздействия на окружающую среду. Олег Витень считает, что подобное производство должно и будет открываться в каждой области Беларуси.





« Я хочу это всё почистить »

Слуцкий район был выбран ещё в то время, когда реконструировался участок трассы Р23 Минск-Микашевичи. Витень утверждает, что после строительства остаются неиспользованные материалы на основе нефтепродуктов дорожного покрытия. Этот материал и будет перерабатываться на предприятии ОДО «Витень».

— Земли в Республике переведены в сельскохозяйственное назначение. Поэтому можно использовать земли только промышленного или военного назначения. А здесь, в вашем районе, брошенный военный городок Павловка. И он в ужаснейшем состоянии. Я хочу это всё почистить. Слуцкий райисполком и Министр обороны мне выделил 5 гектаров земли для организации производства, — пояснил Олег Витень.

В Новополоцке, где планировалось подобное предприятие, ОДО «Витень» отказали в строительстве. Землю под завод рассматривали в Боровухе на танково-артиллерийском полигоне. Как пояснил предприниматель, отказа напрямую он не получил. Просто возник спорный вопрос между Полоцким и Новополоцким райисполкомами.

— Ко мне обратились с просьбой освободить Заславль от нефтезагрязнённого грунта. Там планировалась застройка резиденции для патриаршего экзарха Павла. В Заславле была нефтеналивная база, которая и обратилась ко мне с этим вопросом: организуйте где-нибудь производство, нам куда-то нужно девать нефтезагрязненный грунт. И вот появился заказчик. И какая у них мотивация была - это не важно, — рассказал Витень.





Предприниматель Олег Витень

« Кто, Пенязь? Да он даже не читал этого ОВОС »

Кроме того он добавил, что в производстве есть заинтересованность правительства и государственных органов. Независимо от итогов собрания, Олег Витень будет начинать строительство своего завода. «Общественное обсуждение - это всего лишь процедура, которая прописана в законодательстве. Люди высказались «против». Но исполком не может быть против, потому что они проводят это общественное обсуждение», — сказал предприниматель.

— Но исполком поддержал людей, — уточнила журналист TUT.BY.

— Кто поддержал? Конкретно фамилии? — удивился Витень.

— Действующий председатель исполкома, — пояснили ему.

— Кто, Пенязь? Да он даже не читал этого ОВОС. Но не важно, — ответил мужчина.

[прим SG: Николай Пенязь занимает должность заместителя председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству]

На территории Беларуси это может стать первым заводом

Олег Витень утверждает, у него имеется заключение Научно-практического центра гигиены, что никакого вредного воздействия на людей предприятие не оказывает. И пока никаких возражений его производству нет.

— Минприроды радуется, Научно-практический центр биоресурсов радуется, лесники радуются. Потому что это безопасно. В моём производстве используется узкоспециализированная бактерия. Ей 3,5 миллиарда лет. Она работает только с нефтепродуктами, — сказал Олег Витень.

Это уже вторая попытка ОДО «Витень» реализовать свой проект. Подобные предприятия находятся к примеру в России, Дании, Германии. На территории Беларуси это будет пока единственное завод по очистке нефтезагрязнённого грунта. Если, конечно, позволят его построить.