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Вчера в Слуцке был побит температурный рекорд дня за 49 лет наблюдений
12.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Днём во вторник максимальная температура воздуха в Слуцке достигла +32°C,
В предыдущий раз столбик термометра поднимался до максимальной отметки в 1998 - тогда было зафиксировано +30,3°C. Таким образом, 11 июня 2019 в Слуцке был побит температурный рекорд дня за 49 лет метеонаблюдений.
Среднесуточная температура воздуха в первой декаде июня на 5 градусов превышает климатическую норму.
Напомним, с 12 июня в Слуцком и Солигорском районах
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Днём во вторник максимальная температура воздуха в Слуцке достигла +32°C, сообщается в разделе фактической погоды на сайте Белгидромета.
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