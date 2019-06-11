Вчера в Слуцке был побит температурный рекорд дня за 49 лет наблюдений

Источник материала: Слуцк Город





Днём во вторник максимальная температура воздуха в Слуцке достигла +32°C, сообщается в разделе фактической погоды на сайте Белгидромета.

В предыдущий раз столбик термометра поднимался до максимальной отметки в 1998 - тогда было зафиксировано +30,3°C. Таким образом, 11 июня 2019 в Слуцке был побит температурный рекорд дня за 49 лет метеонаблюдений.

Среднесуточная температура воздуха в первой декаде июня на 5 градусов превышает климатическую норму.

Напомним, с 12 июня в Слуцком и Солигорском районах запрещено посещать леса в связи с установлением высокого класса пожарной опасности.



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