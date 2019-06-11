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Завтра будет еще жарче: до +33 прогнозируют синоптики

12.06.2019 12:22 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Аномальная жара в Беларуси не спешит заканчиваться. По данным Гидромета, 13 июня температура поднимется до +33.

Об этом сообщает Белгидромет Минприроды в среду. Снова объявлен оранжевый уровень опасности.

13 июня синоптики ожидают переменную облачность, которая никак не повлияет на жару: дождей не обещается.

Однако они могут пройти 12 июня в некоторых районах страны. Ночью температура воздуха составит от 14 до 20 градусов тепла. Днем можно ожидать до +27... +33°С.

13 июня – снова без осадков, ночью – от +15 до +21°С, днем – сильная жара: от +27 до +34°С.

В пятницу, 14 июня, не похолодает, но в отдельных районах могут быть кратковременные дожди и грозы. Ночью – от +16... +23°С, днем – +27... +34°С.

 
 
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Аномальная жара в Беларуси не спешит заканчиваться по данным Гидромета, 13 июня температура поднимется до +33. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды в среду.
 
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