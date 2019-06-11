|
Как им это удается? Эстонскую дачу, которой больше века, круто обустроили в скандинавском стиле
Источник материала: Tut.by
Романтичный хутор-дача был построен в 1890-х годах. Он находится в эстонской деревне Пяриспеа на одноименном полуострове, рядом с Лахемааским национальным парком,
Площадь дома с мансардным этажом — 180 квадратных метров. На первом этаже расположены веранда, гостиная с открытой кухней, две спальни, ванная и кладовка.
Просторные жилые комнаты имеют высокие потолки.
Бревенчатые стены эффектно сочетаются с покрашенными в белый цвет поверхностями.
Второй этаж — мансардный, здесь есть несколько отделенных друг от друга спальных мест.
В доме центральная канализация и водоснабжение из местного колодца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно, этот интерьер вдохновит вас на ремонт дома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)