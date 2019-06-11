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Как им это удается? Эстонскую дачу, которой больше века, круто обустроили в скандинавском стиле

12.06.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Романтичный хутор-дача был построен в 1890-х годах. Он находится в эстонской деревне Пяриспеа на одноименном полуострове, рядом с Лахемааским национальным парком, пишет Delfi. Сама деревня небольшая, около 100 хуторов, но в летнее время количество жителей тут увеличивается. Дом, о котором пойдет речь, хозяева восстановили, провели водопровод и канализацию, сделали ремонт в скандинавском стиле, оставив некоторые винтажные вещи и мебель. Возможно, этот ремонт вдохновит и вас.


Фото: Delfi.lv

Площадь дома с мансардным этажом — 180 квадратных метров. На первом этаже расположены веранда, гостиная с открытой кухней, две спальни, ванная и кладовка.


Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv

Просторные жилые комнаты имеют высокие потолки.


Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv

Бревенчатые стены эффектно сочетаются с покрашенными в белый цвет поверхностями.


Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv

Второй этаж — мансардный, здесь есть несколько отделенных друг от друга спальных мест.


Фото: Delfi.lv

В доме центральная канализация и водоснабжение из местного колодца.


Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv
 
 
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