Как им это удается? Эстонскую дачу, которой больше века, круто обустроили в скандинавском стиле

Источник материала: Tut.by

Романтичный хутор-дача был построен в 1890-х годах. Он находится в эстонской деревне Пяриспеа на одноименном полуострове, рядом с Лахемааским национальным парком, пишет Delfi. Сама деревня небольшая, около 100 хуторов, но в летнее время количество жителей тут увеличивается. Дом, о котором пойдет речь, хозяева восстановили, провели водопровод и канализацию, сделали ремонт в скандинавском стиле, оставив некоторые винтажные вещи и мебель. Возможно, этот ремонт вдохновит и вас.



Фото: Delfi.lv

Площадь дома с мансардным этажом — 180 квадратных метров. На первом этаже расположены веранда, гостиная с открытой кухней, две спальни, ванная и кладовка.



Фото: Delfi.lv



Фото: Delfi.lv

Просторные жилые комнаты имеют высокие потолки.



Фото: Delfi.lv



Фото: Delfi.lv

Бревенчатые стены эффектно сочетаются с покрашенными в белый цвет поверхностями.



Фото: Delfi.lv



Фото: Delfi.lv



Фото: Delfi.lv



Фото: Delfi.lv

Второй этаж — мансардный, здесь есть несколько отделенных друг от друга спальных мест.



Фото: Delfi.lv

В доме центральная канализация и водоснабжение из местного колодца.



Фото: Delfi.lv



Фото: Delfi.lv



Фото: Delfi.lv