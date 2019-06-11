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Как сдать квартиру на сутки: составляем объявление

12.06.2019 09:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Сдача жилья посуточно — выгодный бизнес, которым могут воспользоваться владельцы свободной квартиры. Но современные клиенты стали очень требовательны — выбирают жилье с косметическим ремонтом, современной техникой, в удобном районе. В статье предлагаем рассмотреть варианты, как сдать квартиру на сутки в Минске и составить объявление, которое привлечет больше арендаторов.

Содержание:

♦ Качественные фотоснимки

♦ Особенности инфраструктуры района

♦ Акцент на уют

♦ Максимальный охват: где разместить информацию о квартире?

Качественные фотоснимки


Ни один клиент не согласится снимать квартиру, если он не увидит ее фотографии. Поэтому составляя объявление, обязательно добавьте качественные фотографии. Снимки используются для понимания планировки квартиры, функциональности помещений, оценки состояния ремонта, уровень обустройства мебелью.

Снимки делайте в выигрышных ракурсах, чтобы в кадр попадало как можно больше площади, отсутствовали засвеченные пятна. При возможности лучше воспользоваться услугами профессиональных фотографов или делайте хорошей фототехникой.

Особенности инфраструктуры района


Сложно понять, кому будет интересно объявление. На него отзываются семьи с детьми, приехавшие в город на несколько дней, девушки или мужчины в командировке. Чтобы клиентам было понятнее, рекомендуется детально описать инфраструктуру района. Это необходимо сделать настолько четко, чтобы в заселении были заинтересованы разные социальные группы.

Нельзя ограничиваться в описании только крупными магазинами, укажите информацию о наличии станций метро, культурных объектов (музеев, театров), парков отдыха, парковки.

Акцент на уют


Чтобы сдать квартиру на сутки, расположение которой не самое удачное, следует сделать ставку на внутреннее наполнение. Аккуратные жилые помещения всегда пользуются большим спросом, чем неухоженные, неубранные. Рекомендуется выполнить легкий косметический ремонт. Если возможности нет, тогда сделайте уборку и обязательно спрячьте личные вещи. Новую мебель покупать необязательно, сделайте перетяжку старой, купите чехлы.

При желании добавить немного декоративных элементов отдавайте предпочтение небольшим настенным картинам (тематику выбирайте нейтральную). Сильно увлекаться дизайнерскими элементами не стоит, чтобы не расстраиваться, если что-то будет повреждено, да и постояльцы могут не разделять вашего вкуса.

Максимальный охват: где разместить информацию о квартире?


Вежливость, доброжелательность, гостеприимность всегда ценятся квартирантами. Найти компромиссы — прерогатива владельцев квартиры, желающих сдать ее. Составляя объявление, ставьте себя на место потенциального клиента, заполняйте ту информацию, которая больше всего интересовала бы вас. Созданное объявление разместите на сайтах, например, каталоге TAM.BY, досках объявлений, в социальных сетях, чтобы его увидело максимально большое количество людей.

Придерживаясь советов, как сдать квартиру на сутки, удастся зарабатывать деньги на дополнительном жилье.

 
Теги: Минск
 
 
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