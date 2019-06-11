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Спросите – вам ответят!
12.06.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
15 июня, в субботу, начальник Департамента охраны МВД Республики Беларусь генерал-майор милиции Сергей Николаевич Хоменко проведет прямую телефонную линию.
Задавайте свои вопросы, которые касаются деятельности департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах и развитии службы по телефону (8-017) 218-55-30.
Время проведения прямой телефонной линии с 09.00 до 12.00.
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15 июня, в субботу, начальник Департамента охраны МВД Республики Беларусь генерал-майор милиции Сергей Николаевич Хоменко проведет прямую телефонную линию.
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