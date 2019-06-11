Источник материала: Кричевская жизнь



Уважаемые граждане!

В целях совершенствования учета и сокращения количества пустующих и ветхих домов и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» всем заинтересованным лицам предлагается в течение одного месяца с момента опубликования сведений о пустующих жилых домах, подлежащих включению в регистр учета пустующих домов уведомить отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома и сельские исполнительные комитеты (в случае нахождения пустующего дома на территории сельских исполнительных комитетов) о намерении использовать пустующий дом для проживания, либо дать согласие на снос, если дом не пригоден для проживания. В случае непредставления письменного уведомления о намерении использовать такой дом райисполком обязан, в соответствии с нормами Указа, обратиться в суд для признания права коммунальной собственности на дома, включенные в реестр пустующих домов.

Сведения

о пустующих жилых домах, подлежащих включению в реестр учета пустующих

домов, находящихся в г.Кричеве и районе

№ Местонахождение пустующего дома Перечень лиц, имеющих право

п/п на пользование пустующим домом, либо

кому принадлежал дом на праве собственности

1. г.Кричев, ул.Окаемова, д.9 Черткова Мария Григорьевна

2. г.Кричев, ул.Окаемова, д.19 Тупицына Анна Ивановна

3. г.Кричев, пер.Пушкина, д.14 Бугаева Елизавета Семеновна

4. г.Кричев, пер.Пушкина, д.18 Старостенко Мария Никитовна

5. г.Кричев, ул.Островского, д.24 Дашкова Ольга Николаевна (1/2)

Шевченко Елена Николаевна (1/2)

6. г.Кричев, пер.Кутузова, д.6 Сафронова Оксана Леонидовна

7. г.Кричев, ул.Магона, д.41 Борозна Михаил Валерьевич

8. г.Кричев, ул.Суворова, д.12 Берыжная Елена Васильевна

9. г.Кричев, ул.Аллейная, д.8 Стручкова Марина Леонидовна

10. г.Кричев, ул.Аллейная, д.11 Лепетенок Наум Герасимович

11. г.Кричев, ул.пос.Депо, д.76 Малолеткина Раиса Ивановна,

Чириков Виктор Иванович,

Чириков Владимир Иванович,

Зайцева Анна Васильевна

12. г.Кричев, ул.пос.Депо, д.80 Выборная Екатерина Петровна

13. г.Кричев, ул.Калинина, д.8 Гаврилова Наталья Михайловна

14. г.Кричев, ул.Островского, д.28 Прохоров Владимир Евменович

15 г.Кричев, ул.Бонч-Бруевича, д.17 Бравков Иван Петрович

16. г.Кричев, ул.Советская, д.84 Козлов Леонид Александрович

17. г.Кричев, ул.Советская, д.82 Зайцева Вера Никитична

18. г.Кричев, ул.Пионерская, д.23/56 Реутова Галина Михайловна

19. г.Кричев, пер.Выгонский, д.4 Кухарев Михаил Иванович

20. г.Кричев, пер.Выгонский, д.6а Кудрявцев Владимир Викторович

21. г.Кричев, ул.Кутузова, д.34 Данченко Раиса Романовна

22. аг.Молятичи, ул.Ленинская, д.4 Пертая Лидия Николаевна

23. аг.Молятичи, ул.Ленинская, д.44 Артемов Владимир Сергеевич

24. аг.Молятичи, ул.Центральная, д.15 Щербакова Анна Савельевна

(Тимошенко Николай Николаевич)

25. аг.Молятичи, ул.Центральная, д.11 Сударенко Ольга Герасимовна

26. аг.Молятичи, ул.Центральная, д.38а Губаревич Вера Андреевна

27. дер.Ермаковка, ул.Центральная, д.12 Чмыхова Анна Кузьминична

28. дер.Мирная, ул.Центральная, д.2 Шапшалев Николай Гаврилович

29. дер.Луты, ул.Октябрьская, д.8 Андреенко Владимир Леонидович

30. д. Осовец ул. Центральная д.37 Марценюк Евгения Антоновна

31. д. Концы ул. Вокзальная д. 21 Атрошкина Лидия Самуйловна

32. д. Баевка-2 ул. Луговая д. 2 Дмитриев Евгений Анатольевич

33. д. Концы ул. Вокзальная д.7 Якимов Афанасий Семенович

34. д. Прусино ул. Медовая д. 4 Жаворонкова Валентина Кузьминична

35. д. Зуи Ковалева Анна Митрофановна

36. д. Зуи Баранова Нина Федоровна

37. д. Комаровка, ул. Центральная, д. 30 Ткачева Татьяна Афанасьевна

Новикова Мария Афанасьевна

38. д. Залесье Чернов Харитон Карпович

Чернов Егор Харитонович

39. д. Лобковичи, ул. Центральная, д. 236 Стырин Григорий Иванович

Стырин Владимири Григорьевич

40. д. Лобковичи, ул. Центральная, д. 251 Орлов Александр Леонидович

41. д. Зарубец, ул. Первомайская, Тарасенко Мария Андреевна

42. д. Зарубец, ул. Колхозная Прудников Алексей Аверьянович

43. д. Зарубец, ул. Колхозная Вдовенко Василий Никитич

44. д. Зарубец, , ул. Первомайская Береснев Петр Константинович

45. д. Зарубец Галанов Григорий Ильич

46. д. Зарубец, ул. Колхозная Стасев Василий Тихонович

47. д. Зарубец, ул. Колхозная Дедюро Антонина Егоровна

48. д. Зарубец, ул. Колхозная Зубрицкая Хима Егоровна

49. д. Зарубец, ул. Колхозная Евгенова Лариса Фоминична

50. д. Зарубец, Радченко Андрей Кузьмич

Радченко Ксения Сергеевна

51. д. Зарубец, ул. Мира, д.22 Коротченко Тамара Ивановна

Дарий Мария Васильевна

52. д. Зарубец, ул. Колхозная Тимофеев Николай Степанович

53. д. Зарубец, ул. Мира,д.17 Христяченко Юрий Дмитриевич

54. д. Дяговичи, ул. Речная Куцепалов Николай Семенович

Скребков Василий Иванович

55. д. Зарубец, ул. Колхозная Козлов Петр Васильевич

Алисеенко Валентина Петровна

56. д. Зарубец, ул. Мира, д.12 Морозова Софья Арсентьевна

57. д. Зарубец, ул. Мира, д.1 Ильющенко Елена Егоровна

Ильющенко Егор Зосимович

58. д. Зарубец, ул. Мира, д.3 Высоцкая Устинья Никитична

59. д. Зарубец, ул. Мира, д.28 Шемчук Ефрасинья Иллирионовна

60. д. Зарубец, ул. Мира, д. 13 Брылева Анна Кириловна

Тимофеев Юрий Николаевич