ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Результаты мониторинга объектов придорожного сервиса

12.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

На контроле в ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 32 объекта придорожного сервиса: 3 объекта торговли, 9 общепита, 10 АЗС, 4 СТО, 2 гостиницы, 2 площадки для отдыха, 2 общественных туалета.

В течение 2019 года специалистами центра гигиены и эпидемиологии обследованы в порядке мониторинга все объекты придорожного сервиса. Выявлялись нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, технических регламентов Таможенного союза.

При проведении мониторинга выявлена и приостановлена продажа недоброкачественных, с истекшим сроком годности, без наличия маркировки, несоблюдения условий хранения продуктов питания на 27 объектах общим весом 723 кг, способных вызвать массовые пищевые заболевания и отравления не только жителей Дзержинского района, но туристов и гостей Республики Беларусь. Были установлены факты обращения пищевой продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность на 2 объектах.

В ряде случаев при хранении продуктов питания не соблюдались правила товарного соседства и нормы складирования на 8 объектах торговли и общественного питания. Нарушались правила отпуска продуктов: этикетки-ярлыки на таре поставщика не сохраняются до окончания срока годности продуктов, выявлены факты на 7 объектах. Необходимость проведения ремонтных работ производственных и вспомогательных помещений установлено на 11 объектах. Требовалась замена либо покраска технологического, холодильного оборудования на 7 объектах. На объектах придорожного сервиса имели место нарушения прохождения обязательного медицинского осмотра в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Данные факты выявлены на 4 объектах.

По результатам мониторинга за истекший период года санитарно-эпидемиологической службой вынесено 27 предписаний об изъятии из обращения продукции, общим весом 723 кг, направлена 53 рекомендаций об устранении нарушений, приостанавливалась деятельность 2 объектов, привлечено к административной ответственности 4 юридических лица и 1 физическое лицо, на сумму 1071 руб.


 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На контроле в ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 32 объекта придорожного сервиса: 3 объекта торговли, 9 общепита, 10 АЗС, 4 СТО, 2 гостиницы, 2 площадки для отдыха, 2...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Екатеринбурге учитель и психолог заставили первоклашек писать нецензурное слово на букву "Ж"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сайкони официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика