Результаты мониторинга объектов придорожного сервиса

Источник материала: Новости Дзержинска

На контроле в ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 32 объекта придорожного сервиса: 3 объекта торговли, 9 общепита, 10 АЗС, 4 СТО, 2 гостиницы, 2 площадки для отдыха, 2 общественных туалета.

В течение 2019 года специалистами центра гигиены и эпидемиологии обследованы в порядке мониторинга все объекты придорожного сервиса. Выявлялись нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, технических регламентов Таможенного союза.

При проведении мониторинга выявлена и приостановлена продажа недоброкачественных, с истекшим сроком годности, без наличия маркировки, несоблюдения условий хранения продуктов питания на 27 объектах общим весом 723 кг, способных вызвать массовые пищевые заболевания и отравления не только жителей Дзержинского района, но туристов и гостей Республики Беларусь. Были установлены факты обращения пищевой продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность на 2 объектах.

В ряде случаев при хранении продуктов питания не соблюдались правила товарного соседства и нормы складирования на 8 объектах торговли и общественного питания. Нарушались правила отпуска продуктов: этикетки-ярлыки на таре поставщика не сохраняются до окончания срока годности продуктов, выявлены факты на 7 объектах. Необходимость проведения ремонтных работ производственных и вспомогательных помещений установлено на 11 объектах. Требовалась замена либо покраска технологического, холодильного оборудования на 7 объектах. На объектах придорожного сервиса имели место нарушения прохождения обязательного медицинского осмотра в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Данные факты выявлены на 4 объектах.

По результатам мониторинга за истекший период года санитарно-эпидемиологической службой вынесено 27 предписаний об изъятии из обращения продукции, общим весом 723 кг, направлена 53 рекомендаций об устранении нарушений, приостанавливалась деятельность 2 объектов, привлечено к административной ответственности 4 юридических лица и 1 физическое лицо, на сумму 1071 руб.



