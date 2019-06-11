Курсы валют и криптовалют на сегодня

Обвалом белорусского рубля к евро открылись торги 12 июня, биткойн +55.04.
Курс доллара подрос лишь на 0,0001 рубля до 2,0713 BYN/USD.
Напомним, что вчерашние торги доллар завершил на минимуме более чем за 9 месяцев, а за последние трия дня его курс обвалился на 0,0279 BYN.
Курс евро рванул вверх сразу на 0,0129 рубля до 2,3580 BYN/EUR.
Курс российского рубля упал на 0,0038 рубля до 3,2080 BYN/100 RUB. Рубль РФ дешевеет уже пятый день подряд. Его курс сейчас находится на минимуме с начала июня.
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