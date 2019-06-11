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Курсы валют и криптовалют на сегодня

12.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Обвалом белорусского рубля к евро открылись торги 12 июня, биткойн +55.04.

Курс доллара подрос лишь на 0,0001 рубля до 2,0713 BYN/USD.

Напомним, что вчерашние торги доллар завершил на минимуме более чем за 9 месяцев, а за последние трия дня его курс обвалился на 0,0279 BYN.

Курс евро рванул вверх сразу на 0,0129 рубля до 2,3580 BYN/EUR.

Курс российского рубля упал на 0,0038 рубля до 3,2080 BYN/100 RUB. Рубль РФ дешевеет уже пятый день подряд. Его курс сейчас находится на минимуме с начала июня.

Bitcoin − 7996.6$ (+55.04);

Bitcоin Cash/ВСС – 390.26$ (+0.12);

DigitalCash − 149.48$ (+0.78);

Еthеreum − 248.51$ (+2.16);

ZCаsh − 83$ (+4.32);

Monero − 88.46$ (+1.17).


 
 
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Обвалом белорусского рубля к евро открылись торги 12 июня, биткойн +55.04.
 
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