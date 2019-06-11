К началу нового учебного года во всех пинских школах и детских садах будут установлены тревожные кнопки

Источник материала: Полесская правда



Пинский отдел Департамента охраны МВД установил в школах Пинска тревожные кнопки. То же самое будет сделано и в детских садах.

Перед отделом стоит задача оборудовать к началу учебного года такими кнопками все школы и гимназии, а также дошкольные учреждения образования, которые находятся в зоне его реагирования. Теперь в экстренной ситуации вахтеру или сторожу нужно будет нажать тревожную кнопку, и уже через несколько минут сотрудники охраны прибудут на место. Как отметил начальник Пинского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, майор милиции Сергей Гайчук, вызовов в первое время после установки оборудования было много. Причина – ужесточение в учебных заведениях правил пропускного режима, что находило понимание не у всех посетителей. Сегодня же все больше людей убеждены в необходимости усиления мер безопасности.

Людмила РЕБКОВЕЦ.