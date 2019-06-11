Акция под девизом «Табак и здоровье легких»

Источник материала: Міёрскія навіны

Каждый год 31 мая ВОЗ и ее партнеры по всему миру отмечают Всемирный день без табака. Министерство здравоохранения Республики Беларусь по традиции поддерживает инициативу ВОЗ и проводит в период с 31 мая по 21 июня 2019 года республиканскую антитабачную информационно-образовательную акцию «Беларусь против табака», приуроченную также к проведению II Европейских игр как соревнований, свободных от табака.