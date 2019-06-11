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Акция под девизом «Табак и здоровье легких»

12.06.2019 — Разное | Міёрскія навіны  
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Источник материала: Міёрскія навіны

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Акция под девизом «Табак и здоровье легких» Каждый год 31 мая ВОЗ и ее партнеры по всему миру отмечают Всемирный день без табака. Министерство здравоохранения Республики Беларусь по традиции поддерживает инициативу ВОЗ и проводит в период с 31 мая по 21 июня 2019 года республиканскую антитабачную информационно-образовательную акцию «Беларусь против табака», приуроченную также к проведению II Европейских игр как соревнований, свободных от табака.


Республиканская антитабачная информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» проводится под девизом «Табак и здоровье легких».
 
 
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 Каждый год 31 мая ВОЗ и ее партнеры по всему миру отмечают Всемирный день без табака. Министерство здравоохранения Республики Беларусь по традиции поддерживает...
 
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