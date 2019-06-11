ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд вынес приговор водителю, избившему в столице другого водителя

12.06.2019 12:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил водителя, который в Минске избил другого водителя, к штрафу в 50 базовых величин. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.

Напомним, инцидент произошел 10 апреля. Следователи установили, что 35-летний водитель Fiat Punto ехал по Долгиновскому тракту. Желая «проучить» водителя Volkswagen Golf, двигавшегося в попутном направлении, он остановился перед перекрестком на разрешающий сигнал светофора, подошел к Volkswagen, открыл водительскую дверь и нанес несколько (не менее трех) ударов по голове потерпевшего.

Суд Центрального района признал мужчину виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия (Хулиганстве). На основании ч. 1 ст. 339 УК Беларуси ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50 базовых величин (1275 рублей).

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, ранее по аналогичному случаю суд приговорил водителя к одному году «домашней химии». Тот инцидент произошел утром 12 марта и попал в объектив камеры видеонаблюдения.

По данным следствия, 24-летний молодой человек, управляя Toyota Prius, ехал по улице Тимирязева. Находясь на второстепенной дороге, он не пропустил Mazda. После этого при заезде на территорию одного из столичных рынков водитель Mazda сделал замечание водителю Toyota о некорректности подобного поведения, на что тот остановил свой автомобиль в запрещенном месте, подошел к Mazda и через открытое окно не менее пяти раз ударил водителя в область головы и туловища.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На основании ч. 1 ст. 339 УК Беларуси обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50 базовых величин (1275 рублей).
 
Новости дня
Новости разные
 
Следственный комитет возбудил уголовное дело по оператору магазинов сети "5 элемент"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика