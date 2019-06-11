Суд вынес приговор водителю, избившему в столице другого водителя

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил водителя, который в Минске избил другого водителя, к штрафу в 50 базовых величин. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.

Напомним, инцидент произошел 10 апреля. Следователи установили, что 35-летний водитель Fiat Punto ехал по Долгиновскому тракту. Желая «проучить» водителя Volkswagen Golf, двигавшегося в попутном направлении, он остановился перед перекрестком на разрешающий сигнал светофора, подошел к Volkswagen, открыл водительскую дверь и нанес несколько (не менее трех) ударов по голове потерпевшего.

Суд Центрального района признал мужчину виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия (Хулиганстве). На основании ч. 1 ст. 339 УК Беларуси ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50 базовых величин (1275 рублей).

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, ранее по аналогичному случаю суд приговорил водителя к одному году «домашней химии». Тот инцидент произошел утром 12 марта и попал в объектив камеры видеонаблюдения.

По данным следствия, 24-летний молодой человек, управляя Toyota Prius, ехал по улице Тимирязева. Находясь на второстепенной дороге, он не пропустил Mazda. После этого при заезде на территорию одного из столичных рынков водитель Mazda сделал замечание водителю Toyota о некорректности подобного поведения, на что тот остановил свой автомобиль в запрещенном месте, подошел к Mazda и через открытое окно не менее пяти раз ударил водителя в область головы и туловища.