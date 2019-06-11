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Суд вынес приговор водителю, избившему в столице другого водителя
Источник материала: Tut.by
Суд приговорил водителя, который в Минске избил другого водителя, к штрафу в 50 базовых величин. Об этом
Напомним, инцидент
Суд Центрального района признал мужчину виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия (Хулиганстве). На основании ч. 1 ст. 339 УК Беларуси ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50 базовых величин (1275 рублей).
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним, ранее по аналогичному случаю суд
По данным следствия, 24-летний молодой человек, управляя Toyota Prius, ехал по улице Тимирязева. Находясь на второстепенной дороге, он не пропустил Mazda. После этого при заезде на территорию одного из столичных рынков водитель Mazda сделал замечание водителю Toyota о некорректности подобного поведения, на что тот остановил свой автомобиль в запрещенном месте, подошел к Mazda и через открытое окно не менее пяти раз ударил водителя в область головы и туловища.
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На основании ч. 1 ст. 339 УК Беларуси обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50 базовых величин (1275 рублей).
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