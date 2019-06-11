У российских военных наконец появились «Удавы»

Источник материала: Tut.by

Первая партия самозарядных пистолетов «Удав» наконец поставлена в российскую армию. Об этом пишет lenta.ru, ссылаясь на заявление гендиректора ЦНИИТОЧМАШ Альберта Бакова, сделанное агентству РИА «Новости».



Фото: army-news.ru

По словам Бакова, уже идет опытная войсковая эксплуатация нового пистолета.

Перспективный пистолет «Удав», впервые представленный в 2016 году, был создан, чтобы обеспечить военнослужащих оружием, уверенно поражающим солдат противника в бронежилетах. Емкость магазина составляет 18 патронов (против 8 у пистолета Макарова), прицельная дальность стрельбы — 100 метров. Оружие использует новейший боеприпас 9×21 мм, причем разработан широкий спектр таких патронов, включая дозвуковой, с бронебойными или экспансивными пулями.

Попытки заменить весьма устаревший (разработанный еще в 1951 году) пистолет Макарова предпринимались в России неоднократно. Однако до нынешнего времени все они оказались неудачными.