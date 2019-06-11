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Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центре агрогородка Богушевичи скрытые надгробия. На некоторых камнях можно даже увидеть имена и даты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сейчас на территории старого кладбища растут кусты сирени и папоротника. Почему старое кладбище оказалось в запущенном виде?
История – вещь интересная сама по себе, но особое внимание на ее обращаешь, когда речь идет о твоих предках. Прошлым своей семьи заинтересовалась и Елена Федоровна Погасай. Самостоятельно она искала места захоронения родственников, пока очередь не дошла до прадеда.
И тут выяснилось, что кладбище, на котором он похоронен, будто и не существует. На этом месте – только кусты сирени и папоротника.
Елена Погасай:
Сейчас кладбище действительно в ужасном состоянии. Заметить надгробие в такой зелени почти невозможно. Непонятно, где начинается то или иное захоронение.
Анастасия Кончиц, СТВ:
А во время боевых действий немецкие танки территорию разрушили. И с тех пор за ней никто не ухаживает.
Галина Соболь, исполняющая обязанности председателя Богушевичскага сельского исполнительного комитета:
О камнях под кустами сирени на этом месте знают даже не все местные жители. Однако те, кто помнит старые захоронения, говорят, что кладбищ здесь было много.
Любовь Заборонок, жительница агрогородка Богушевичи:
Что делать со старыми надгробными плитами и территорией в общем, пока неясно. Однако Елена Федоровна надеется, что благоустройство все же возможно. Ведь забывать своих предков и свою историю нельзя.
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Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?
Новости Беларуси. В центре агрогородка Богушевичи скрытые надгробия. На некоторых камнях можно даже увидеть имена и даты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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