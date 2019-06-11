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Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?

12.06.2019 12:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В центре агрогородка Богушевичи скрытые надгробия. На некоторых камнях можно даже увидеть имена и даты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?

Сейчас на территории старого кладбища растут кусты сирени и папоротника. Почему старое кладбище оказалось в запущенном виде?

Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?

История – вещь интересная сама по себе, но особое внимание на ее обращаешь, когда речь идет о твоих предках. Прошлым своей семьи заинтересовалась и Елена Федоровна Погасай. Самостоятельно она искала места захоронения родственников, пока очередь не дошла до прадеда.

Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?

И тут выяснилось, что кладбище, на котором он похоронен, будто и не существует. На этом месте – только кусты сирени и папоротника.

Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?

Елена Погасай:
Когда мы стали ходить и обращать внимание на камни, где-то даже раскапывать, то действительно удивились тому, насколько много здесь памятников. Они в виде камня, но на некоторых даже можно прочитать фамилию и имя.

Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?

Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?

Сейчас кладбище действительно в ужасном состоянии. Заметить надгробие в такой зелени почти невозможно. Непонятно, где начинается то или иное захоронение.

Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?

Анастасия Кончиц, СТВ:
Благоустройством кладбища должны заниматься сельские исполнительные комитеты, но проблема в том, что эти захоронения могилами не являются. Ведь место использовали еще до Великой Отечественной войны.

Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?

А во время боевых действий немецкие танки территорию разрушили. И с тех пор за ней никто не ухаживает.

Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?

Галина Соболь, исполняющая обязанности председателя Богушевичскага сельского исполнительного комитета:
О тех захоронениях, о которых идет речь, на балансе сельского совета они не числятся, никаких архивных данных, к сожалению, об этих местах захоронения нет. Данные захоронения можно отнести к старым могилам, благоустройство которых предполагает озеленение.

Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?

О камнях под кустами сирени на этом месте знают даже не все местные жители. Однако те, кто помнит старые захоронения, говорят, что кладбищ здесь было много.

Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?

Любовь Заборонок, жительница агрогородка Богушевичи:
Я уже тут 50 лет живу, так этого кладбища уже не существовало. Это теперь оно заросло, а раньше ж не было, было нормально.

Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?

Что делать со старыми надгробными плитами и территорией в общем, пока неясно. Однако Елена Федоровна надеется, что благоустройство все же возможно. Ведь забывать своих предков и свою историю нельзя.

Люди в материале: Елена Погасай, Галина Соболь, Любовь Заборонок, Анастасия Кончиц
 
 
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Новости Беларуси. В центре агрогородка Богушевичи скрытые надгробия. На некоторых камнях можно даже увидеть имена и даты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  ...
 
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