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В Буда-Кошелёвском районе в озере утонул молодой мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 10 июня в посёлке Красное Знамя Буда-Кошелёвского района в озере утонул мужчина.
Как
В определённый момент сельчанин зашёл в воду, а через некоторое время – пропал из виду. Тело мужчины было обнаружено и извлечено из воды спустя несколько часов.
Выясняются детали случившегося, назначены экспертизы.
Летом 2019 года в Оршанском районе утонул мужчина.
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Новости Беларуси. Вечером 10 июня в посёлке Красное Знамя Буда-Кошелёвского района в озере утонул мужчина. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную...
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