ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трёхметровый крокодил пробрался в дом через окно и устроил погром

12.06.2019 12:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Во Флориде мужчина обнаружил двухметрового аллигатора у порога своего дома.   

Как сообщает Daily Mail, хозяин увидел опасного гостя, когда пришел домой после работы. Мужчина поделился фотографией недружелюбного животного в социальных сетях и уточнил, что он вернулся в шесть утра с работы и был удивлен аллигатору на пороге своего дома.   

Трёхметровый крокодил пробрался в дом через окно и устроил погром
Фото: facebook.com/maprestridge76

В комментариях к фото житель Флориды рассказал, что после обнаружения опасного гостя, он убежал и сообщил эту историю полиции. Такое поведение аллигаторов объясняется брачным сезоном, благодаря которому животные начали активно передвигаться по улицам.   

Ранее во Флориде случалась аналогичная история. Тогда трехметровый аллигатор забрался в кухню жилого дома через окно.

Трёхметровый крокодил пробрался в дом через окно и устроил погром

Полиция сделала фото опасного гостя и разбитого окна.

Аллигаторы редко нападают на людей. Тем не менее, специалисты советуют держаться подальше от этих животных и держать собак на поводке.   

Недавно трехметровая акула напала на фотографа, а он успел сделать удивительные кадры (смотреть здесь).  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Флориде мужчина обнаружил двухметрового аллигатора у порога своего дома.    Как сообщает Daily Mail, хозяин увидел опасного гостя, когда пришел домой после работы....
 
Новости дня
Новости разные
 
Отношения России и США стали хуже, чем во времена холодной войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • маленькая сумка через плечо женская в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика