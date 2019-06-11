ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде завершено расследование уголовного дела по факту гибели 16-летнего спортсмена

12.06.2019 11:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лиде завершено расследование уголовного дела по факту гибели учащегося  Гродненского государственного училища олимпийского резерва 1 апреля.  

Как сообщает УСК по Гродненской области, 18-летний лидчанин обвиняется в причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть 16-летнего спортсмена.  

В Лиде завершено расследование уголовного дела по факту гибели 16-летнего спортсмена
Фото: УСК по Гродненской области  

В ходе расследования были допрошены учащиеся, педагоги, знакомые подозреваемого и погибшего. Судмедэкспертиза показала, что смерть несовершеннолетнего была вызвана тупой травмой грудной клетки, повлекшей рефлекторную остановку сердца.  

Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый осознавал свои действия и управлял ими. Ранее фигурант к уголовной и административной ответственности не привлекался.  

В качестве причины, способствовавшей гибели учащегося, отмечается отсутствие пропускного режима в училище, из-за чего обвиняемый смог свободно попасть в здание. Также тренеры-преподаватели не осуществляли надлежащий контроль за тренировочным процессом, а спортзал находится в неудовлетворительном состоянии.  

Уголовное дело передано в прокуратуру.  

Ранее сообщалось, что Лиде умер молодой спортсмен. 

После плановой тренировки парню стало плохо – здесь подробности.  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Лиде завершено расследование уголовного дела по факту гибели учащегося  Гродненского государственного училища олимпийского резерва 1...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 июня 2019 года на Мстиславщине проводится специальная программа «Мак»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика