Источник материала: Ежедневник





По факту уклонения от уплаты налогов со стороны ЗАО "Патио", которое является оператором сети магазинов "5 элемент", управлением СК по г.Минску возбуждено уголовное дело.

Как сообщил СК в своем Telegram, уголовное дело возбуждено по ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонения от уплаты сумм налогов, сборов). О конкретных подозреваемых пока ничего не сообщается. Скорее всего, они еще устанавливаются в рамках расследования. Но в любом случае, это будут должностные лица ЗАО "Патио".

В ходе расследования в офисе компании уже был проведен обыск. Изъяты бухгалтерские документы, имеющие отношение к расследованию уголовного дела.