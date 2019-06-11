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Следственный комитет возбудил уголовное дело по оператору магазинов сети "5 элемент"

12.06.2019 12:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Следственный комитет возбудил уголовное дело по оператору магазинов сети "5 элемент"

По факту уклонения от уплаты налогов со стороны ЗАО "Патио", которое является оператором сети магазинов "5 элемент", управлением СК по г.Минску возбуждено уголовное дело.

Как сообщил СК в своем Telegram, уголовное дело возбуждено по ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонения от уплаты сумм налогов, сборов). О конкретных подозреваемых пока ничего не сообщается. Скорее всего, они еще устанавливаются в рамках расследования. Но в любом случае, это будут должностные лица ЗАО "Патио".

В ходе расследования в офисе компании уже был проведен обыск. Изъяты бухгалтерские документы, имеющие отношение к расследованию уголовного дела.

 
Теги: Минск
 
 
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По факту уклонения от уплаты налогов со стороны ЗАО "Патио", которое является оператором сети магазинов "5 элемент", управлением СК по г.Минску возбуждено уголовное...
 
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