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Следственный комитет возбудил уголовное дело по оператору магазинов сети "5 элемент"
12.06.2019 12:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По факту уклонения от уплаты налогов со стороны ЗАО "Патио", которое является оператором сети магазинов "5 элемент", управлением СК по г.Минску возбуждено уголовное дело.
Как сообщил СК в своем Telegram, уголовное дело возбуждено по ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонения от уплаты сумм налогов, сборов). О конкретных подозреваемых пока ничего не сообщается. Скорее всего, они еще устанавливаются в рамках расследования. Но в любом случае, это будут должностные лица ЗАО "Патио".
В ходе расследования в офисе компании уже был проведен обыск. Изъяты бухгалтерские документы, имеющие отношение к расследованию уголовного дела.
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По факту уклонения от уплаты налогов со стороны ЗАО "Патио", которое является оператором сети магазинов "5 элемент", управлением СК по г.Минску возбуждено уголовное...
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