В Беларуси продолжает расти число районов, где запрещено посещать леса

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В Беларуси сохраняется аномально жаркая погода. В связи с этим высок риск возникновения пожаров. Минлесхоз инициирует введение запрета на посещение лесов в ряде районов страны.

По данным на 12.00 12 июня в список попали 42 района. Ограничения действуют в Малоритском районе Брестской области, шести районах Гродненской (Островецком, Сморгонском, Ошмянском, Ивьевском, Лидском и Вороновском), пяти районах Могилевской (Краснопольском, Костюковичском, Быховском, Хотимском и Белыничском), 12 районах Минской (Воложинском, Узденском, Червенском, Пуховичском, Столбцовском, Дзержинском, Минском, Смолевичском, Слуцком, Стародорожском, Солигорском и Любанском) и большинстве районов Гомельской области (кроме Октябрьского, Петриковского и Житковичского).