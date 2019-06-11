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В Беларуси продолжает расти число районов, где запрещено посещать леса

12.06.2019 12:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси продолжает расти число районов, где запрещено посещать леса
Фото из открытых источников

В Беларуси сохраняется аномально жаркая погода. В связи с этим высок риск возникновения пожаров. Минлесхоз инициирует введение запрета на посещение лесов в ряде районов страны.

В Беларуси продолжает расти число районов, где запрещено посещать леса В Пуховичском районе больше суток тушили лесной пожар

По данным на 12.00 12 июня в список попали 42 района. Ограничения действуют в Малоритском районе Брестской области, шести районах Гродненской (Островецком, Сморгонском, Ошмянском, Ивьевском, Лидском и Вороновском), пяти районах Могилевской (Краснопольском, Костюковичском, Быховском, Хотимском и Белыничском), 12 районах Минской (Воложинском, Узденском, Червенском, Пуховичском, Столбцовском, Дзержинском, Минском, Смолевичском, Слуцком, Стародорожском, Солигорском и Любанском) и большинстве районов Гомельской области (кроме Октябрьского, Петриковского и Житковичского).

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в своем регионе. Карта оперативно обновляется.

 
 
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По данным на 12.00 12 июня в список попали 42 района страны.
 
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