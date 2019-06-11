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Александр Федута: Не было бы у брестчан счастья, но «праздники» помогли

12.06.2019 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Не было бы счастья, да несчастье помогло,» – говорила моя бабтя Катя. В случае с Брестским аккумуляторным заводом, к ситуации вокруг которого сейчас приковано больше внимания прессы, чем к Европейским играм, с точностью да наоборот. Не было бы счастья брестчанам, да помогло другое счастье, общенационального масштаба.

Александр Федута: Не было бы у брестчан счастья, но «праздники» помогли
Шествие по центру Бреста. Фото: Ирина Ареховская / «Белсат»
Протесты вокруг строительства вредного производства жители города над Бугом ведут уже давно. В знак протеста они и на пикеты выходили, и митинги проводили, и даже голубей кормили – чтобы показать властям: не политика нас беспокоит, а экология, состояние воды, воздуха, выбросы вредных веществ в атмосферу и т.д., и т.п. Власть не просто не собиралась искать выход из сложившейся ситуации, но даже устраивала разного рода провокации. Традиционные, впрочем, мелкие – с ее точки зрения. Протоколы составляли, голубей вместе с кормящими их протестантами разгоняли. Самое крупное событие – проверка поступившей при странных обстоятельствах от жителя Москвы (!!!) жалобы на одного из лидеров протеста Дмитрия Бекалюка, согласно которой Бекалюк замордовал все инстанции своими жалобами и, того и гляди, нанесет ущерб нашей синеглазой родине на 4,5 миллиарда долларов, пишет политолог Александр Федута на сайте "Белсат".

Проверку этой жалобы начали осуществлять 26 мая. А 9 июня – всего ничего времени прошло, согласитесь? – председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук и зампред облисполкома Геннадий Борисюк внезапно встречаются с протестующими и констатируют: да, проблема действительно есть. Превышение выбросов вредных веществ в атмосферу зафиксировали уполномоченные государственные структуры, сейчас ситуация будет изучаться, вплоть до изъятия разрешения на эти самые выбросы. И в среду, 12 июня (а комиссия по приему объекта должна подписать – или не подписать – акт о введении завода в эксплуатацию 11 июня), с представителями протестующих встретится председатель облисполкома, чтобы уже тогда…

Вам понятно, что произошло? «Счастье» помогло! Праздники, внезапно сваливающиеся на голову всех жителей Беларуси, но брестчан в особенности!

Первый праздник – пресловутые Европейские игры. Шуму с ними будет много, так что большинство других информационных поводов он явно заглушит. Но, согласитесь, массовый выход на улицы в знак протеста жителей одного из шести крупнейших городов страны в этой ситуации крайне не желателен. Мало ли что: да, европейские журналисты, приехавшие к нам, в основном будут писать о спорте, но кто-то ведь и на экологию обратить внимание может.

Второй праздник – 1000-летие Бреста. Во время встречи с активом протестующих Александр Рогачук, что называется, «проговорился» (цитируем по информации портала TUT.BY):

– Неужели вы думаете, что я хочу войти в историю не как мэр, который город подремонтировал к 1000-летию, а как строитель аккумуляторного завода?

Собственно говоря, понятно, что мэр предпочел бы совместить и то, и другое. Но складывается ситуация, когда выбирать приходится даже градоначальникам. Представляете себе, как бы он выглядел, если бы посреди праздничных торжеств, случающихся раз в тысячу лет, вышла колонна манифестантов с лозунгами вроде: «Рогачук, прекрати травить наших детей!» Плохо бы выглядел. И не только потому, что на таких торжествах никакой спецназ на протестующих не выпустишь, но, прежде всего, потому, что травить чьих-либо детей у него и в мыслях не было, а, стало быть, получилось бы в чужом пиру похмелье.



К тому же, и третий «праздник», того и глядишь, подоспеет. Выборы в белорусский парламент. И здесь в руках у противников строительства завода остается еще один козырь – бойкот. Или протестное голосование. Мол, не хотите вы, власти разэтакие, заботиться о нашем здоровье, так получите на всю катушку. Бойкот выборов, организованный в областном центре, – да о таком ни одна оппозиция мечтать не могла! А тут получается, что сами же власти ситуацию до него доводят.

Исходя из всех вышеизложенных соображений, власть поступает крайне мудро, пойдя на переговоры с людьми. Ведь вплоть до окончания всех трех «праздничных» кампаний она зависит от их мнения и их позиции гораздо больше, чем они от нее.

А вот что дальше-то будет? Может случиться и так, что аккумуляторный завод превратится в своеобразный «Бульбаш-холл» – тот самый ресторан близ Куропат, который сначала переименовали, потом сделали вид, что проблема исчерпана, потом установили скромный мемориал, и… Ресторан остался, пикетчиков периодически штрафуют – все, как говорится, при деле.

Проблема в том, что выбросы вредных веществ – это не шашлык у подъезда к местам массовых захоронений. Тут речь идет уже не о мертвых – о живых. И если власть ограничится имитацией не мер даже, а полумер, второй раз брестчане, похоже, сил, чтобы надавить на «слуг народа» и потребовать реально защитить свои интересы, не накопят. Поэтому добиваться решения нужно сейчас. До всех праздников. Пока счастье на их стороне.

 
Теги: Брест
 
 
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«Не было бы счастья, да несчастье помогло,» – говорила моя бабтя Катя. В случае с Брестским аккумуляторным заводом, к ситуации вокруг которого сейчас приковано...
 
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