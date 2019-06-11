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Трамп по неосторожности «слил» в печать новый план по Мексике

12.06.2019 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп по неосторожности «обнародовал» некоторые детали нового соглашения с Мексикой по вопросам миграции.



Как сообщает BBC, глава Белого Дома, общаясь с журналистами, заявил, что документ, который он держит в руке, является секретным, отказавшись оглашать его детали.
 
Однако фотографам удалось сделать фотографии этого листа бумаги. Согласно полученным снимкам, в документе говорится о некой «безопасной третьей стране».  
 
Аналитики предполагают, что в случае признания Мексики той самой страной, заявления о получении убежища в США будут рассматриваться уже на территории латиноамериканской страны.  


 
 
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Президент США Дональд Трамп по неосторожности «обнародовал» некоторые детали нового соглашения с Мексикой по вопросам миграции.
 
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