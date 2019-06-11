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Отношения России и США стали хуже, чем во времена холодной войны
Источник материала: Партизан
Отношения России и США сейчас выглядят хуже, чем когда-либо с истории. Они даже хуже, чем были во времена холодной войны в середине XX века. Такое мнение в интервью The Wall Street Journal высказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Дипломат заметил, что даже в худшие годы противостояния противники могли предвидеть, как будут развиваться их отношения. Однако сейчас их изменения стали непредсказуемыми. Таким образом, Москва и Вашингтон находятся "в точке, которая гораздо, гораздо ниже, чем когда-либо".
Улучшить отношения между государствами могли бы помочь меры по укреплению доверия. Например, прекращение взаимной высылки дипломатов и закрытия дипмиссий. Прогресс взаимоотношений возможет однако в них "нет места чуду", цитирует Рябкова
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Отношения России и США сейчас выглядят хуже, чем когда-либо с истории. Они даже хуже, чем были во времена холодной войны в середине XX века. Такое мнение в интервью The...
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