Отношения России и США стали хуже, чем во времена холодной войны

Дипломат заметил, что даже в худшие годы противостояния противники могли предвидеть, как будут развиваться их отношения. Однако сейчас их изменения стали непредсказуемыми. Таким образом, Москва и Вашингтон находятся "в точке, которая гораздо, гораздо ниже, чем когда-либо".



