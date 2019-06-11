







— Сегодня снова позвонила утром в поликлинику, вакцины нет, — рассказывает TUT.BY Мария, молодая мама из Барановичей.





У женщины двое детей, говорит, с прививками для старшего никаких проблем не было. Все делалось день в день, звонила медсестра и приглашала в поликлинику. Но с младшим ребенком все вышло иначе.





TUT.BY Мария. — Врач сказал, ничего страшного, если уколоть позже. Но выходит, тогда нужно сдвигать сроки всех прививок. — В два месяца малыша должны были планово привить от коклюша, дифтерии, столбняка, ввести корейскую вакцину «Эупента». Пришли в поликлинику и узнали: «Эупенты» нет, тогда нам предложили сделать платную «Гексаксим» за 92 рубля! Если не согласны, нужно отказываться от прививки. Ну почему? Она же предусмотрена для детей бесплатно, и я хочу привить ребенка, — рассказываетМария. — Врач сказал, ничего страшного, если уколоть позже. Но выходит, тогда нужно сдвигать сроки всех прививок.





В 4-й детской поликлинике в Барановичах подтвердили: с «Эупентой» действительно есть проблемы.





— Насколько мне известно, эта ситуация не только Брестского региона. Вакцины нет, она проходила перерегистрацию, сейчас ее апробируют на безопасность и обещают, что в июле она должна поступить, — комментирует Наталия Шатон, врач-педиатр, заведующий прививочным кабинетом детской городской поликлиники.









Она отмечает: дети будут прививаться по индивидуальному календарю. Последний раз поступление «Эупенты» было 10 дней назад, 361 дозу в Барановичи направили из другой области.





Как рассказывают в детской поликлинике города Слонима, здесь корейской «Эупенты» нет больше чем полгода. Чтобы не оставлять детей без прививок, родителям предлагают российскую АКДС.





Нет корейской вакцины и во 2-й детской поликлинике в Гродно , и в 1-й.





— «Эупента» к нам не поступала с апреля, и сейчас ее вообще нет в Гродненской области. Она уже в стране, но еще проверяется, — отвечают в первой детской поликлинике Гродно.





TUT.BY связался с несколькими поликлиниками в Минске и там заверили: никаких проблем с корейской вакциной нет.





— Поступает без перебоев, — уточняют в 25-й детской столичной поликлинике.





— В связи с наличием ограниченного количества вакцины «Эупента» в Брестской и Гродненской областях для обеспечения вакцинации детского населения проводится перераспределение данной вакцины между организациями здравоохранения регионов республики, — комментирует TUT.BY Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения РБ. — С момента регистрации и внесения в «Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь» вакцины «Эупента» проведена ее закупка, поступление в страну ожидается в течение ближайшего времени.





Как отметила Инна Карабан, сейчас участковые врачи-педиатры проводят разъяснительные беседы с родителями о допустимости смещения сроков вакцинации. Тех детей, которых не смогли привить вовремя, дальше будут прививать по индивидуальному плану.