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«Эупенты» нет, предложили сделать платную прививку". Регионы жалуются на проблемы с вакциной

12.06.2019 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корейскую вакцину, по поводу которой разгорелся в прошлом году скандал, недавно зарегистрировали в Беларуси. Однако она есть не во всех поликлиниках.



— Сегодня снова позвонила утром в поликлинику, вакцины нет, — рассказывает TUT.BY Мария, молодая мама из Барановичей.

У женщины двое детей, говорит, с прививками для старшего никаких проблем не было. Все делалось день в день, звонила медсестра и приглашала в поликлинику. Но с младшим ребенком все вышло иначе.

— В два месяца малыша должны были планово привить от коклюша, дифтерии, столбняка, ввести корейскую вакцину «Эупента». Пришли в поликлинику и узнали: «Эупенты» нет, тогда нам предложили сделать платную «Гексаксим» за 92 рубля! Если не согласны, нужно отказываться от прививки. Ну почему? Она же предусмотрена для детей бесплатно, и я хочу привить ребенка, — рассказывает TUT.BY Мария. — Врач сказал, ничего страшного, если уколоть позже. Но выходит, тогда нужно сдвигать сроки всех прививок.

В 4-й детской поликлинике в Барановичах подтвердили: с «Эупентой» действительно есть проблемы.

— Насколько мне известно, эта ситуация не только Брестского региона. Вакцины нет, она проходила перерегистрацию, сейчас ее апробируют на безопасность и обещают, что в июле она должна поступить, — комментирует Наталия Шатон, врач-педиатр, заведующий прививочным кабинетом детской городской поликлиники.


Она отмечает: дети будут прививаться по индивидуальному календарю. Последний раз поступление «Эупенты» было 10 дней назад, 361 дозу в Барановичи направили из другой области.

Как рассказывают в детской поликлинике города Слонима, здесь корейской «Эупенты» нет больше чем полгода. Чтобы не оставлять детей без прививок, родителям предлагают российскую АКДС.

Нет корейской вакцины и во 2-й детской поликлинике в Гродно, и в 1-й.

— «Эупента» к нам не поступала с апреля, и сейчас ее вообще нет в Гродненской области. Она уже в стране, но еще проверяется, — отвечают в первой детской поликлинике Гродно.

TUT.BY связался с несколькими поликлиниками в Минске и там заверили: никаких проблем с корейской вакциной нет.

— Поступает без перебоев, — уточняют в 25-й детской столичной поликлинике.

— В связи с наличием ограниченного количества вакцины «Эупента» в Брестской и Гродненской областях для обеспечения вакцинации детского населения проводится перераспределение данной вакцины между организациями здравоохранения регионов республики, — комментирует TUT.BY Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения РБ. — С момента регистрации и внесения в «Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь» вакцины «Эупента» проведена ее закупка, поступление в страну ожидается в течение ближайшего времени.

Как отметила Инна Карабан, сейчас участковые врачи-педиатры проводят разъяснительные беседы с родителями о допустимости смещения сроков вакцинации. Тех детей, которых не смогли привить вовремя, дальше будут прививать по индивидуальному плану.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Корейскую вакцину, по поводу которой разгорелся в прошлом году скандал, недавно зарегистрировали в Беларуси. Однако она есть не во всех поликлиниках.
 
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