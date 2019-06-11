Монтажник лифта и советник банка. Где беларусам готовы платить от трёх тысяч рублей

В Беларуси не хватает рекордного числа кадров – количество вакансий превысило 90 тысяч. TUT.by изучил предложения для соискателей и рассказал, где работникам готовы платить от трех тысяч рублей.
Инжиниринговая компания «САНАТ Технолоджи» ищетдиректора. Требования к кандидату: знание английского, азербайджанского и турецкого языков, опыт работы в иностранных компаниях не менее десяти лет. Предлагаемая зарплата – от 7501 рубля.
IT-компания DPA ищетдиректора. Требования к кандидату: знание английского, опыт работы от десяти лет. Предлагаемая зарплата – от четырех тысяч рублей.
Компания «Пивоваренная компания Аливария» ищетгендиректора. Требования к кандидату: опыт управления в отрасли от десяти лет, управления международными проектами, свободное владение английским языком. Предлагаемая зарплата – от 3,5 тысячи рублей.
Предприятие «Техносвязь» ищетмонтажников лифтов четвертого разряда. Требования к кандидату: профессионально-техническое образование. Предлагаемая зарплата – от 3,5 тысячи рублей.
Фармацевтическая компания NatiVita ищетзаместителя гендиректора. Требования к кандидату: стаж работы на фармацевтических предприятиях на руководящих должностях не менее трех лет, знание английского языка. Предлагаемая зарплата – от 3,3 тысячи рублей.
Магазины «ОМА» ищутначальника управления по стратегии и развитию закупок. Требования к кандидату: опыт работы на DIY-рынке от пяти лет с группой товаров «сантехника», с украинскими поставщиками в украинских DIY-сетях. Предлагаемая зарплата – от трех тысяч рублей.
Белинвестбанк ищетсоветника. Требования к кандидату: опыт работы в иностранных банках от пяти лет, знание английского языка. Предлагаемая зарплата – от 3350 рублей.
Лидский молочно-консервный комбинат ищетгендиректора. Требования к кандидату: высшее техническое или инженерно-экономическое образование, опыт работы на руководящих должностях от пяти лет. Предлагаемая зарплата – от трех тысяч рублей.