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Монтажник лифта и советник банка. Где беларусам готовы платить от трёх тысяч рублей

12.06.2019 12:32 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси не хватает рекордного числа кадров – количество вакансий превысило 90 тысяч. TUT.by изучил предложения для соискателей и рассказал, где работникам готовы платить от трех тысяч рублей.

Инжиниринговая компания «САНАТ Технолоджи» ищет директора. Требования к кандидату: знание английского, азербайджанского и турецкого языков, опыт работы в иностранных компаниях не менее десяти лет. Предлагаемая зарплата – от 7501 рубля.

IT-компания DPA ищет директора. Требования к кандидату: знание английскогоопыт работы от десяти лет. Предлагаемая зарплата – от четырех тысяч рублей.

Компания «Пивоваренная компания Аливария» ищет гендиректора. Требования к кандидату: опыт управления в отрасли от десяти лет, управления международными проектами, свободное владение английским языком. Предлагаемая зарплата – от 3,5 тысячи рублей. 

Предприятие «Техносвязь» ищет монтажников лифтов четвертого разряда. Требования к кандидату: профессионально-техническое образование. Предлагаемая зарплата – от 3,5 тысячи рублей.

Фармацевтическая компания NatiVita ищет заместителя гендиректора. Требования к кандидату: стаж работы на фармацевтических предприятиях на руководящих должностях не менее трех лет, знание английского языка. Предлагаемая зарплата – от 3,3 тысячи рублей.

Магазины «ОМА» ищут начальника управления по стратегии и развитию закупок. Требования к кандидату: опыт работы на DIY-рынке от пяти лет с группой товаров «сантехника», с украинскими поставщиками в украинских DIY-сетях. Предлагаемая зарплата – от трех тысяч рублей.

Белинвестбанк ищет советника. Требования к кандидату: опыт работы в иностранных банках от пяти лет, знание английского языка. Предлагаемая зарплата – от 3350 рублей.

Лидский молочно-консервный комбинат ищет гендиректора. Требования к кандидату: высшее техническое или инженерно-экономическое образование, опыт работы на руководящих должностях от пяти лет. Предлагаемая зарплата – от трех тысяч рублей.

 
 
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В Беларуси не хватает рекордного числа кадров – количество вакансий превысило 90 тысяч. TUT.by изучил предложения для соискателей и рассказал, где работникам готовы...
 
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