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К своим медалям шли 11 лет

12.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В минувшие выходные в школах города и района прошли выпускные балы. Стены школ, ставшие за 11 лет для ребят вторым домом, навсегда покинули 116 выпускников. Для каждого из них тёплый июньский рассвет, наступивший после выпускного вечера, ознаменовал начало новой, взрослой жизни, в которой предстоит самостоятельно принимать важные решения и нести за них ответственность.

К своим медалям шли 11 лет

  На снимке: К. Прокофьева и К. Подмазов.

Вручение аттестатов об общем среднем образовании стало особенно трепетным моментом для медалистов, которые на протяжении 11 лет шли к своему «золоту» и «серебру». В этом году в Городокском районе медали вручили восьми выпускникам. Александр Кочанов, Александра Киселёва, Кирилл Ляхнович и Карина Салевич из СШ № 1 г. Городка, Ольга Карпова из СШ № 2 г. Городка, Кирилл Подмазов и Кристина Прокофьева из Ещерищенской средней школы, окончив 11 классов с отметками «9» и «10», получили «золотые медали», Дарья Письменная из СШ № 1 г. Городка — «серебряную» медаль.

  Медаль — это не только заслуженная награда за успешное освоение школьной программы, предмет гордости для близких и учителей, но и хороший задел на будущее для ребят. Медалисты могут поступать без внутренних экзаменов и сертификата о прохождении централизованного тестирования на ряд востребованных экономикой специальностей. Так, например, Кристина Прокофьева из Езерища, сдав экзамены на «отлично», уже знала, что станет студенткой педагогического факультета ВГУ им. П.М. Машерова. «Золотая» медаль помогла выпускнице начать путь к мечте — она хочет стать учителем начальных классов. «У меня много племянников, с которыми часто провожу время, — делится Кристина. — И в какой-то момент поняла: хочу быть именно учителем». Её одноклассник Кирилл Подмазов отдаёт предпочтение технической специальности. Молодой человек планирует поступать в Витебский технологический университет и стать в будущем инженером программистом в сфере информационных технологий и робототехники. «Золотому» медалисту предстоит сдать тесты по белорусскому языку, физике и математике. Кристина и Кирилл — гордость своей школы, учителей и родителей, которые желают им удачи и успехов на их широком жизненном пути.

Любовь ШЛЕЙКО.

 

 

 
 
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В минувшие выходные в школах города и района прошли выпускные балы. Стены школ, ставшие за 11 лет для ребят вторым домом, навсегда покинули 116 выпускников. Для...
 
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