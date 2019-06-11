Средства индивидуальной защиты для работников

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Разъяснения требований законодательства по вопросу о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты

Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) регулируется Инструкцией по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209 (далее – Инструкция).

Согласно пункту 7 Инструкции на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в неблагоприятных температурных условиях, наниматель обязан обеспечить выдачу бесплатно работникам СИЗ в объеме не менее установленных типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – типовые нормы).

Руководствуясь пунктом 11 Инструкции, наниматель имеет право выдавать работникам по согласованию с первичными профсоюзными организациями независимо от наличия у них статуса юридического лица (далее — первичные профсоюзные организации) либо уполномоченными лицами по охране труда работников организации (далее — уполномоченные лица) в пределах одного вида СИЗ, предусмотренного типовыми нормами, СИЗ с равноценными или более высокими (дополнительными) защитными свойствами и гигиеническими характеристиками. При этом во всех случаях замены СИЗ должны учитываться специфика производства, характер и условия труда работников. Повышение уровня профессионального риска работников в результате замены СИЗ не допускается.

В то же время, наниматель в соответствии с пунктом 12 Инструкции имеет право, исходя из особенностей производства (выполняемых работ), с разрешения территориальных органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, и территориальных органов Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и по согласованию с первичными профсоюзными организациями или уполномоченными лицами заменять один вид СИЗ, предусмотренный типовыми нормами, другим с равноценными или более высокими (дополнительными) защитными свойствами и гигиеническими характеристиками. Например, куртку хлопчатобумажную на утепляющей подкладке костюмом для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани.

Кроме того, согласно пункту 14 Инструкции наниматель помимо предусмотренных типовыми нормами СИЗ имеет право для обеспечения безопасности работников в зависимости от воздействующих вредных и (или) опасных производственных факторов на основании аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация) или требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, выдавать дополнительно одежду специальную защитную, СИЗ головы, ног, рук, лица, органов слуха, органов зрения, органов дыхания, от поражения электрическим током, от наезда транспортных средств и другие со сроком носки до износа.

При отсутствии профессий (должности) работников в типовых нормах и Типовых нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам общих профессий и должностей для всех отраслей экономики, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 сентября 2006 г. № 110, наниматель, исходя из анализа результатов оценки рисков на рабочих местах указанных работников, аттестации, наличия вредных и (или) опасных производственных факторов и с учетом Перечня средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда, утвержденного постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. № 145, самостоятельно определяет СИЗ, необходимые для обеспечения безопасных условий труда работников данных профессий и должностей.

Если профессия (должность), внесенная в общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих и должности служащих», утвержденный постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 октября 2009 г. № 125, ранее существовала под другим наименованием, но характер выполняемых работ не изменился, то работники, выполняющие работы по указанной профессии (должности), до внесения соответствующих изменений в типовые нормы обеспечиваются СИЗ по нормам для профессии (должности), содержащейся в типовых нормах и по которой они обеспечивались СИЗ ранее.

В соответствии с определениями, содержащимися в Общих положениях Единого квалификационного справочника должностей служащих, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 2 января 2012 г. № 1 (далее – Общие положения ЕКСД):

должность — это служебное положение работника, обусловленное кругом его должностных обязанностей, правами и характером ответственности;

базовое наименование должности – это основное наименование должности служащего, которое определяется в соответствующей квалификационной характеристике;

полное наименование должности – это конкретное наименование должности служащего, уточняющее характер выполняемой им трудовой функции, специальность, сферу деятельности, режим и (или) место работы и другое. Оно устанавливается путем добавления к базовому наименованию должности дополнительных сведений, а также наименований производных должностей. При этом соответствующее дополнение к базовому наименованию должности может быть помещено непосредственно в нем, после него, а также перед ним. Код полного наименования должности определяется по коду ее базового наименования.

Согласно Общим положениям ЕКСД должности служащего присваивается ее базовое наименование (например, директор, менеджер, инженер, экономист, специалист по продаже, техник, агент, администратор и т.д.), для которой в ЕКСД предусмотрена квалификационная характеристика, а при необходимости — полное наименование должности (например, первый заместитель директора, менеджер по персоналу, инженер-программист, ведущий экономист по ценообразованию, специалист по продаже и организации закупок и др.).

Учитывая вышеизложенное, при отсутствии в типовых нормах норм выдачи СИЗ, соответствующих полному наименованию должности (например, инженер-лесопатолог), наниматель может до пересмотра типовых норм и установления норм выдачи СИЗ работающим в указанных должностях обеспечивать этих работающих СИЗ по нормам выдачи СИЗ, предусмотренным для должностей, содержащихся в типовых нормах, имеющих аналогичное базовое наименование должности (например, инженер) и наиболее применимым к видам деятельности, осуществляемым специалистами нанимателя.

В соответствии с пунктом 22 Инструкции при формировании на основе типовых норм нормы бесплатного обеспечения работников организации СИЗ (далее – нормы организации) необходимо конкретизировать требования к показателям защитных свойств и гигиеническим характеристикам СИЗ, которыми должны бесплатно обеспечиваться работники на конкретном рабочем месте, исходя из результатов аттестации, оценки рисков от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, формирующих условия труда работников, знаний применяемого в трудовом процессе оборудования, сырья, материалов и инструмента, изучения данных по производственному травматизму и профессиональной заболеваемости. При этом могут устанавливаться по отдельным наименованиям СИЗ более высокие показатели защитных свойств (дополнительные к предусмотренным в типовых нормах).

Таким образом, нормы организации – это не перечень норм выдачи СИЗ для работников организации, составленный на основании извлечений из действующих типовых норм без каких либо уточнений и изменений с учетом выполняемых работ, результатов аттестации и других вышеперечисленных факторов.

Нормы организации могут содержать также требования к конструктивным особенностям и стилю специальной одежды, применению логотипа, фирменного знака организации, определять порядок работы по обеспечению работников организации СИЗ.

Если в организации выдача работникам СИЗ осуществляется в соответствии с нормами организации, то при изменении технологии производства работ, замены оборудования на более совершенное и, как следствие, исключение или снижение уровня вредных и (или) опасных производственных факторов, полагаем возможным при наличии соответствующего решения комиссии по контролю качества СИЗ организации, принятого с участием представителей службы охраны труда организации, уполномоченных представителей территориальных органов Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, территориальных органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, отдела охраны и государственной экспертизы условий труда комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома отдельные виды СИЗ, предусмотренные в типовых нормах для защиты от выше указанных вредных и(или) опасных производственных факторов, могут не включаться в нормы организации, или предусматриваться в них как дежурные. Срок носки СИЗ, выдаваемых в качестве дежурных, в каждом конкретном случае в зависимости от характера и условий труда устанавливаются в организации по согласованию с первичной профсоюзной организацией или уполномоченными лицами по охране труда работников организации, но не менее сроков носки, указанных в типовых нормах для аналогичных СИЗ. Дежурные СИЗ коллективного пользования будут выдаваться работникам только на время выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или закрепляться за определенными рабочими местами и передаваться от одной смены к другой. Количество дежурных СИЗ определяется из числа занятых на данном рабочем месте в наиболее загруженную смену. Ответственность за дежурные СИЗ возлагается на уполномоченных должностных лиц (мастеров и других).

Одновременно обращаем внимание, что если в типовых нормах предусмотрена выдача отдельных СИЗ дополнительно при определенных условиях труда или выполнении работ, а по технологическому процессу, осуществляемому в организации, не предусмотрены указанные виды работ и результатами аттестации подтверждено отсутствие вредных факторов, для защиты от которых данные СИЗ дополнительно выдавались, то наниматель может не выдавать работнику эти дополнительные СИЗ.

Выдаваемые работникам СИЗ должны иметь документы, подтверждающие их соответствие требованиям технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам.

Сроки носки СИЗ, установленные в типовых нормах, определены с учетом того, что в течение этого периода защитные свойства и гигиенические характеристики СИЗ при правильной эксплуатации будут соответствовать требованиям ТНПА.

Согласно пункту 33 Инструкции сроки носки СИЗ могут быть продлены по решению нанимателя по согласованию с первичными профсоюзными организациями или уполномоченными лицами при условии занятости работника на условиях неполного рабочего времени (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя). В этом случае срок носки продлевается пропорционально разнице между рабочим временем нормальной продолжительности и фактически отработанным. Иных случаев продления срока носки СИЗ законодательством не предусмотрено.

Вместе с тем, полагаем, что если комиссия по контролю качества СИЗ организации установит, что СИЗ, по истечении сроков носки, определенных типовыми нормами, соответствуют нормам ТНПА по защитным свойствам, гигиеническим характеристикам, качеству, необходимым для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, загрязнения и неблагоприятных температурных, погодных условий, то в каждом конкретном случае срок носки указанных СИЗ может быть продлен решением комиссии на период сохранения защитных свойств в пределах сроков носки, установленных изготовителем СИЗ.

Татьяна ШТЫТЬКО,

главный государственный инспектор Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда.