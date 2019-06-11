Об охране труда и дисциплине

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

О возможных последствиях нарушения требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины для работника

В целях усиления социальной защиты граждан, потерпевших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, возмещения причиненного их жизни или здоровью вреда, с 1 января 2004 г. в Республике Беларусь введено обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – страхование), осуществление которого возложено на БРУСП «Белгосстрах».

Одним из принципов осуществления страхования является гарантированность застрахованным права на страховое обеспечение, т.е. государство гарантирует человеку, что в случае получения им повреждения здоровья в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболеваний, БРУСП «Белгосстрах» в обязательном порядке будут произведены ему установленные страховые выплаты.

Согласно пункту 292 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 (далее – Положение о страховой деятельности) эти страховые выплаты состоят из:

возмещения Фонду социальной защиты населения произведенных расходов на выплату пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями (если случаи возмещения вреда разрешены начиная с 1 июля 1999 г.);

пособия по временной нетрудоспособности, назначенного в связи со страховым случаем (несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание);

доплат до среднемесячного заработка застрахованного, временно переведенного в связи с повреждением здоровья на более легкую нижеоплачиваемую работу до восстановления трудоспособности или установления ее стойкой утраты;

единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на ее получение в случае смерти застрахованного; ежемесячной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти застрахованного;

оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья застрахованного; расходов на погребение умершего застрахованного, смерть которого наступила в результате страхового случая.

Следует отметить, что если согласно Положению о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569, пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой в быту назначается в размере 80 процентов среднедневного заработка за первые 12 календарных дней нетрудоспособности и в размере 100 процентов среднедневного заработка за последующие календарные дни непрерывной временной нетрудоспособности, то, согласно Положению о порядке обеспечения пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2014 г. № 393 (далее – Положение № 393), такое пособие назначается в размере 100 процентов среднедневного (среднечасового) заработка с первого дня утраты трудоспособности.

Однако необходимо учитывать, что не все случаи травмирования работников, происшедшие на работе или в рабочее время, являются несчастными случаями на производстве и влекут обязанность БРУСП «Белгосстрах» производить страховые выплаты. Наиболее полно такие обстоятельства изложены в пункте 24 Правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30 (далее – Правила расследования).

Согласно пункту 24 Правил расследования, несчастный случай, оформленный актом о непроизводственном несчастном случае формы НП, не влечет обязанность БРУСП «Белгосстрах» производить страховые выплаты, если повреждение здоровья, смерть потерпевшего:

24.1. произошли вследствие установленного судом либо подтвержденного органами прокуратуры, Следственного комитета или иным уполномоченным государственным органом:

умысла потерпевшего;

противоправного деяния потерпевшего;

умышленного причинения потерпевшим вреда своему здоровью (попытка самоубийства, самоубийство, членовредительство и тому подобные деяния);

24.2. произошли при обстоятельствах, когда единственной причиной повреждения здоровья, смерти потерпевшего явилось его нахождение в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, подтвержденном документом, выданным в установленном порядке организацией здравоохранения;

24.3. обусловлены исключительно заболеванием потерпевшего, имеющимся у него до повреждения здоровья, смерти, подтвержденным документом, выданным организацией здравоохранения;

24.4. произошли при выполнении работы, не порученной уполномоченным должностным лицом организации, страхователя (страхователем — физическим лицом), в случаях изготовления потерпевшим в личных целях каких-либо предметов или при самовольном использовании в личных целях транспортных средств, механизмов, оборудования, инструментов, приспособлений организации, страхователя, выполнении государственных или общественных обязанностей, не при следовании по территории организации, страхователя к рабочему месту и обратно, не при приведении в порядок оборудования, инструментов, приспособлений и средств индивидуальной защиты, не при выполнении предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий, а также в других случаях — не при исполнении потерпевшим трудовых обязанностей, не при выполнении работы по заданию организации, страхователя.

Однако и в случае признания факта травмирования работника несчастным случаем на производстве (оформляется актом о несчастном случае на производстве формы Н-1) или заболевания – профессиональным заболеванием (оформляется актом о профессиональном заболевании формы ПЗ-1) размер ряда страховых выплат, которые БРУСП «Белгосстрах» обязано произвести работнику, может быть уменьшен.

Татьяна ШТЫТЬКО,

главный государственный инспектор Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда.