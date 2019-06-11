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«Куда делась надбавка 75-летним пенсионерам?»

12.06.2019 13:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Куда делась надбавка 75-летним пенсионерам?»
АиФ

«Куда делась надбавка 75-летним пенсионерам?» 70 рублей при средней зарплате 170. Как обеспечивали пенсионеров в СССР?
Хочу поднять наболевший вопрос: выполняется ли Указ президента Беларуси от 16.01.2012 г. №35 «О повышении пенсий» относительно доплат к пенсиям людям, достигшим 75 и 80 лет, в размере 75% и 100% соответственно минимального размера пенсии по возрасту?

В №8 «АиФ» за 2018 год начальник отдела назначения пенсий и пособий комитета по труду и социальной защите Мингорисполкома Алла Колбик рассказывала, что в феврале 2018 г. размер минимальной пенсии по возрасту составил 181,94 руб. А уже в №20 за 2019 г. приводились данные, что минимальная пенсия по возрасту в феврале-апреле этого года составила 216,71 руб. (сумма без учета надбавок). При такой минимальной пенсии по возрасту надбавка к пенсии 75-летним пенсионерам, по моим расчетам, должна составить 162,53 руб. (216,71 х 75 : 100). На самом деле все иначе: получается надбавка всего 42 руб. вместо 162,53 руб. Куда делись 120,53 руб.? Кто может доходчиво разъяснить?

Владимир Федорович Антонович, д. Любань, Лунинецкий район

 
 
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АиФ 70 рублей при средней зарплате 170. Как обеспечивали пенсионеров в СССР? Хочу поднять наболевший...
 
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