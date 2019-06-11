«Куда делась надбавка 75-летним пенсионерам?»

Источник материала: Аргументы и факты

В №8 «АиФ» за 2018 год начальник отдела назначения пенсий и пособий комитета по труду и социальной защите Мингорисполкома Алла Колбик рассказывала, что в феврале 2018 г. размер минимальной пенсии по возрасту составил 181,94 руб. А уже в №20 за 2019 г. приводились данные, что минимальная пенсия по возрасту в феврале-апреле этого года составила 216,71 руб. (сумма без учета надбавок). При такой минимальной пенсии по возрасту надбавка к пенсии 75-летним пенсионерам, по моим расчетам, должна составить 162,53 руб. (216,71 х 75 : 100). На самом деле все иначе: получается надбавка всего 42 руб. вместо 162,53 руб. Куда делись 120,53 руб.? Кто может доходчиво разъяснить?

Владимир Федорович Антонович, д. Любань, Лунинецкий район