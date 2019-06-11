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МАРТ вынес на обсуждение проект антимонопольного указа
Источник материала: Myfin
Благодаря этому документу должны создаться дополнительные условия для развития конкуренции и эффективного функционирования сектора розничной торговли продуктами питания.
В соответствии с проектом под действие указа будут попадать розничные сети, на долю которых приходится более 15% розничного товарооборота продовольственных товаров. Они будут признаваться занимающими доминирующее положение.
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МАРТ предлагает ввести некоторые ограничения в работу крупных торговых сетей. Ряд соответствующих норм содержит вынесенный ведомством на общественное...
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