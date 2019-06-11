МАРТ вынес на обсуждение проект антимонопольного указа

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Благодаря этому документу должны создаться дополнительные условия для развития конкуренции и эффективного функционирования сектора розничной торговли продуктами питания.

В соответствии с проектом под действие указа будут попадать розничные сети, на долю которых приходится более 15% розничного товарооборота продовольственных товаров. Они будут признаваться занимающими доминирующее положение.