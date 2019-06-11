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МАРТ вынес на обсуждение проект антимонопольного указа

12.06.2019 13:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

МАРТ вынес на обсуждение проект антимонопольного указа
Фото: Myfin.by

Благодаря этому документу должны создаться дополнительные условия для развития конкуренции и эффективного функционирования сектора розничной торговли продуктами питания. 

В соответствии с проектом под действие указа будут попадать розничные сети, на долю которых приходится более 15% розничного товарооборота продовольственных товаров. Они будут признаваться занимающими доминирующее положение.

 
 
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МАРТ предлагает ввести некоторые ограничения в работу крупных торговых сетей. Ряд соответствующих норм содержит вынесенный ведомством на общественное...
 
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