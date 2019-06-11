БЖД получила 14 новых плацкартных вагонов

Источник материала: Интерфакс

Белорусская железная дорога получила 14 новых плацкартных вагонов производства Тверского вагоностроительного завода, сообщила пресс-служба дороги.

"В ближайшее время они будут задействованы на самых востребованных направлениях в сообщении с Российской Федерацией", - проинформировали в пресс-службе.

Плацкартные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. Они оснащены современным интерьером, прислонно-сдвижными входными дверями и раздвижными дверями межвагонных переходов, автоматической системой открытия, закрытия и блокировки. В них установлены кондиционеры, экотуалеты, системы обеззараживания воды и воздуха, видеонаблюдения и контроля безопасности в пути следования.

В салонах вагона 54 спальных места. Каждый пассажир может воспользоваться персональной розеткой или USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Срок службы этих вагонов до 40 лет.

"До конца июня на Белорусскую железную дорогу поступят 16 купейных вагонов. Из которых 8 оборудованы купе для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, а также лиц их сопровождающих", - сообщили в пресс-службе.