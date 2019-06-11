|
Вокалист Rammstein сломал челюсть поклоннику после отказа сделать селфи
Источник материала: Интерфакс
Вокалист немецкой группы Rammstein сломал челюсть поклоннику, сообщил крупнейший немецкий таблоид Bild.
Тилль Линдеманн отдыхал с подругой в баре одного из мюнхенских отелей, когда к нему подошел 54-летний житель Гамбурга и попросил сделать селфи с музыкантом. Тот отказался, и поклонник, как сообщает издание, стал оскорблять спутницу Линдеманна.
Возникла перепалка, и музыкант ударил гамбургца в лицо, сломав ему челюсть.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вокалист немецкой группы Rammstein сломал челюсть поклоннику, сообщил крупнейший немецкий таблоид Bild. Тилль Линдеманн отдыхал с подругой в баре одного из мюнхенских...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)