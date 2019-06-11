Вокалист Rammstein сломал челюсть поклоннику после отказа сделать селфи

Источник материала: Интерфакс

Вокалист немецкой группы Rammstein сломал челюсть поклоннику, сообщил крупнейший немецкий таблоид Bild.

Тилль Линдеманн отдыхал с подругой в баре одного из мюнхенских отелей, когда к нему подошел 54-летний житель Гамбурга и попросил сделать селфи с музыкантом. Тот отказался, и поклонник, как сообщает издание, стал оскорблять спутницу Линдеманна.

Возникла перепалка, и музыкант ударил гамбургца в лицо, сломав ему челюсть.