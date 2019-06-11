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Проезд в поездах городских линий можно оплатить с помощью банковской карты

12.06.2019 13:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Проезд в поездах городских линий можно оплатить с помощью банковской карты
Фото: / БЕЛТА

Белорусская железная дорога запустила в действие в поездах городских линий систему оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских карточек (БКК). Примечательно, что впервые в странах СНГ в железнодорожном транспорте организована подобная возможность.

Проезд в поездах городских линий можно оплатить с помощью банковской карты За сколько суток до отправления можно купить билет на поезд?

По информации представителей пресс-центра БЖД, с 12 июня 2019 года оплатить проезд в поездах городских линий можно бесконтактной банковской карточкой или при помощи мобильного устройства, поддерживающего технологию Near field communication (смартфона или смарт-часов) в пределах одного тарифного пояса – на участках Минск - Беларусь, Минск - Михановичи, Минск - Городище.

Оплата осуществляется при посадке. ББК необходимо приложить к валидатору в вагоне электропоезда. С помощью одной ББК возможно оплатить проезд нескольких пассажиров (до 5 человек). Для этого необходимо повторно приложить карточку или смарт-устройство к валидатору. При этом совершение оплаты проезда каждого пассажира подтверждается отдельным сигналом валидатора.

В планах БЖД до конца 2019 года внедрить эту систему на всех участках курсирования поездов городских линий.

 
Теги: Минск
 
 
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БЖД внедрила систему оплаты проезда банковской картой в поездах городских линий.
 
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