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В Гомеле микроавтобус едва не сбил ребенка на велосипеде

12.06.2019 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на регулируемом переходе ребенок на велосипеде едва не попал под колеса микроавтобуса. Видео инцидента в редакцию AUTO.TUT.BY прислал читатель Дмитрий.

Инцидент произошел на пересечении улиц Крупской и Каменщикова. На записи видно, что микроавтобус находился на перекрестке, когда для пешеходов включился зеленый. В этот момент ребенок на велесипеде, не посмотрев налево, выехал на переход. Чтобы избежать наезда, водитель применил экстренное торможение и сместился влево. Мальчик в последний момент также заметил микроавтобус и остановился.

 
Теги: Гомель
 
 
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Инцидент произошел на пересечении улиц Крупской и Каменщикова.
 
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