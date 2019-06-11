В Гомеле микроавтобус едва не сбил ребенка на велосипеде

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на регулируемом переходе ребенок на велосипеде едва не попал под колеса микроавтобуса. Видео инцидента в редакцию AUTO.TUT.BY прислал читатель Дмитрий.

Инцидент произошел на пересечении улиц Крупской и Каменщикова. На записи видно, что микроавтобус находился на перекрестке, когда для пешеходов включился зеленый. В этот момент ребенок на велесипеде, не посмотрев налево, выехал на переход. Чтобы избежать наезда, водитель применил экстренное торможение и сместился влево. Мальчик в последний момент также заметил микроавтобус и остановился.