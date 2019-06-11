Гитарист «Ляписа Трубецкого» впал в кому

Источник материала: Tut.by

Гитарист «Ляписа Трубецкого» и группы Trubetskoy Руслан Владыко находится в коме. Об этом пишет euroradio.fm.



Фото: boom-school.by

Владыко попал в реанимацию вечером 6 июня. Продюсер «Ляписа Трубецкого» Евгений Колмыков рассказал «Европейскому радио», что в реанимацию Руслана доставили, предположительно, после потасовки в одном из баров в микрорайоне Дражня.

— Есть видеозапись его нахождения в баре. На видео видно, как к Руслану подходит человек, который до этого сидел за соседним столом рядом с друзьями. Руслан ему кивнул и вышел. В 23:30 его доставили в реанимацию. Кто и где его нашел — непонятно.

Гитарист находится на искусственной вентиляции легких, ему сразу же сделали операцию. Его состояние оценивается как тяжелое.

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