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Гитарист «Ляписа Трубецкого» впал в кому

12.06.2019 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гитарист «Ляписа Трубецкого» и группы Trubetskoy Руслан Владыко находится в коме. Об этом пишет euroradio.fm.


Фото: boom-school.by

Владыко попал в реанимацию вечером 6 июня. Продюсер «Ляписа Трубецкого» Евгений Колмыков рассказал «Европейскому радио», что в реанимацию Руслана доставили, предположительно, после потасовки в одном из баров в микрорайоне Дражня.

— Есть видеозапись его нахождения в баре. На видео видно, как к Руслану подходит человек, который до этого сидел за соседним столом рядом с друзьями. Руслан ему кивнул и вышел. В 23:30 его доставили в реанимацию. Кто и где его нашел — непонятно.

Гитарист находится на искусственной вентиляции легких, ему сразу же сделали операцию. Его состояние оценивается как тяжелое.

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Гитарист «Ляписа Трубецкого» и группы Trubetskoy Руслан Владыко находится в коме. Об этом пишет euroradio.fm.
 
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