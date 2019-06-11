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В Беларуси по-новому будут оформлять некоторые страховки. Обзор основных новшеств
Источник материала: Tut.by
С 1 сентября в Беларуси
Что изменится в страховании строений
С 1 сентября в Беларуси
Введут изменения также для тех, кто проживает в строениях, собственники которых умерли и на которые не оформлены правоустанавливающие документы (к примеру, договор дарения, свидетельство о праве на наследство). В таких ситуациях с 1 сентября также можно будет страховать такие строения. Проще говоря, если наследники используют дом для проживания и хозяйственных нужд, но еще не вступили в наследство, они смогут от своего имени оформлять обязательные страховки на строение и уплачивать страховые взносы.
В Беларуси в 1 сентября также расширят список тех, кто имеет право на освобождение от уплаты страховых взносов. В их число включат среди прочих:
Что изменится в страховании иностранцев
Некоторые изменения касаются обязательных медстраховок (ОМС) для иностранцев,
«Страхователями по ОМС могут индивидуальные предприниматели, юрлица-наниматели, а также турфирмы, которые будут оформлять визу иностранцу для въезда в Республику Беларусь, — уточняется на национальном правовом интернет-портале. — Документ, подтверждающий заключение договора обязательного медицинского страхования в электронном виде, может не представляться в органы выдачи въездных виз для рассмотрения ходатайства о выдаче визы при наличии у названных органов информации о договоре обязательного медицинского страхования, полученной от страховщика».
С пограничников снимут обязанность контролировать наличие договора страхования у въезжающих в Беларусь иностранцев.
Дополнено, что не будут подлежать страхованию иностранцы, которым предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище в Беларуси.
Что изменится в страховании от несчастных случаев на производстве
Некоторые изменения затронут обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ОСНСПЗ). К примеру, исключается двойная выплата в случае причинения вреда жизни и здоровью работника в ДТП.
Сейчас работник может претендовать на страховые выплаты как по ОСНСПЗ, так и по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). С 1 сентября возмещение вреда жизни и здоровью работника будет проводиться по-новому. Сначала будут производить страховые выплаты в пределах установленного лимита по «автогражданке» (это 10 тысяч евро). Исключение составят страховые выплаты, которые предусмотрены ОСНСПЗ, но их нет в ОСАГО (например, оплата больничного, единовременные страховые выплаты, доплата до среднемесячного заработка застрахованного, временно переведенного на более легкую нижеоплачиваемую работу).
Если же страховые выплаты превысят лимит в 10 тысяч евро, то сумма будет добираться по ОСНСПЗ. А уже потом будут начисляться выплаты, которые не предусмотрены «автогражданкой», но прописаны в страховках от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Еще одно изменение, что с 1 сентября страховки от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний будут оформлять на работников, временно пребывающих в Беларуси. Сейчас эти страховки оформляют на работников, постоянно или временно проживающих в нашей стране.
Новшества затронут также обучающихся, которые проходят практику, стажировку или производственное обучение на предприятии. Как и сейчас, с 1 сентября они будут застрахованы на время этих работ, но вводится важное условие для этого — работы должны быть оплачиваемыми.
В новой редакции также изложили, что такое несчастный случай на производстве. «Это обусловлено необходимостью учесть в нем повреждения здоровья во время следования застрахованного лица на транспорте, предоставленном страхователем, к месту работы или с работы, а также иные случаи в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего вопросы расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», — отмечаются на национальном правовом интернет-портале.
Право на страховые выплаты в случае смерти застрахованного получили также лица, занятые уходом за ребенком застрахованного, родившимся после его смерти.
Власти также прописали список тех, кто относится к нетрудоспособным членам семьи, находившихся на иждивении умершего застрахованного.
«Отсутствие такого перечня порождало споры и сложности в правоприменительной практике. В частности, впервые в законодательстве определено, что к нетрудоспособным членам семьи, состоявшим на иждивении умершего застрахованного, относится супруга застрахованного, находившаяся на момент его смерти в отпуске по беременности и родам (страховые выплаты будут производиться по этому основанию до окончания такого отпуска). Установлена зависимость дохода умершего застрахованного и нетрудоспособных членов его семьи для признания их состоявшими на его иждивении», — отмечается на национальном правовом интернет-портале.
Власти также уточнили случаи, когда страховые выплаты не производятся. Так, раньше страховые выплаты не производились, если повреждение здоровья, смерть застрахованного произошли из-за противоправного деяния застрахованного (как совершенного умышленно, так и по неосторожности). А с 1 сентября для отказа в страховых выплатах необходимо, чтобы противоправное деяние было совершено только умышленно. Следовательно, будут исключены случаи отказа в выплатах, например, работникам-водителям транспортных средств, пострадавших в ДТП по их же вине.
Что изменится в страховании жизни и дополнительнйо пенсии
Еще одно изменение: с 1 сентября белорусы
С 1 сентября 2019 года организации, которые занимаются страхованием жизни и дополнительной пенсии, смогут заключать договоры в электронном виде без использования электронной цифровой подписи, а страхователей идентифицировать без их личного присутствия. Проще говоря, не обязательно будет идти в страховую, чтобы оформить договор.
Компаниям, которые оформляют договоры страхования жизни и дополнительной пенсии, разрешили с 1 сентября проводить страхование от несчастных случаев и медицинских расходов (кроме несчастных случаев и болезней на время поездки за границу). Проще говоря, можно будет оформить пакет услуг — договор и на дополнительную пенсию, и на медстраховку. Сейчас это можно сделать по отдельности, но не пакетом.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения ожидают белорусов с 1 сентября в оформлении страховых полисов.
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