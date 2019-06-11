«На высоком старте». Чем будут удивлять во время II Европейских игр? Анонс специального репортажа СТВ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всё меньше времени остается до самого ожидаемого события нынешнего лета – II Европейских игр. Их символ – эстафета «Пламени мира» – сейчас путешествует по Минской области.

Здесь уже готовы к встрече туристов и продумали, чем их удивить. Об этом специальный репортаж СТВ «На высоком старте» смотрите сегодня, 12 июня, в вечернем эфире телеканала СТВ.



