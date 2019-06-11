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МЧС при помощи вертолётов отрабатывает навыки спасения людей на воде

12.06.2019 13:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спасателям в жаркие дни приходится работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокий плюс сказывается на работе всех жизненно важных систем страны.

МЧС при помощи вертолётов отрабатывает навыки спасения людей на воде

12 июня на водохранилище Петровичи в Смолевичском районе прошла совместная тренировка авиации и спецназа МЧС.

МЧС при помощи вертолётов отрабатывает навыки спасения людей на воде

Спасатели отрабатывали навыки и план действий в различных чрезвычайных ситуациях, например, способы спасения людей на воде. Для этого задействовали вертолёты МИ-8 и другую специальную технику.

МЧС при помощи вертолётов отрабатывает навыки спасения людей на воде

Мария Клезович, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
Отрабатываются приёмы спасения людей с водной поверхности различными способами. Это и десантирование парашютным способом на водную гладь, а также штурмовым способом, который используется при спасении людей на воде.

МЧС при помощи вертолётов отрабатывает навыки спасения людей на воде

После первого этапа учений приступили к тушению лесных пожаров с вертолёта. Цель таких тренировок – ещё раз проверить готовность спасателей обеспечивать безопасность в пожароопасный период и, конечно же, в преддверии II Европейских игр.

Люди в материале: Мария Клезович
 
 
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Новости Беларуси. Спасателям в жаркие дни приходится работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокий плюс сказывается на работе...
 
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