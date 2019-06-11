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Спрятанные в рыбных консервах наркотики нашли в порту Санкт-Петербурга

12.06.2019 13:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В порту Санкт-Петербурга обнаружили крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спрятанные в рыбных консервах наркотики нашли в порту Санкт-Петербурга

Они были спрятаны в рыбных консервах, прибывших из Эквадора. В общей сложности изъято более 2,5 миллиона доз наркотического вещества, стоимость которого на чёрном рынке могла составить порядка 4,5 миллиарда российских рублей.

Спрятанные в рыбных консервах наркотики нашли в порту Санкт-Петербурга

Сейчас правоохранители проводят комплекс розыскных мероприятий, чтобы установить всех, кто причастен к наркотрафику.

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Новости России. В порту Санкт-Петербурга обнаружили крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они были спрятаны в рыбных...
 
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