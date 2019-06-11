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Первая линия скоростного трамвая в Минске: к остановкам будут вести подземные переходы с турникетами

12.06.2019 13:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Столичные транспортники и инженеры разработали концепцию скоростного трамвая. Первая линия свяжет микрорайон Сухарево и станцию метро «Молодёжная», рассказали в программе «Большой город».

Первая линия скоростного трамвая в Минске: к остановкам будут вести подземные переходы с турникетами

Скоростной трамвай будет двигаться в 3 раза быстрее обычного. Пути будут посередине проезжей части, их оградят специальными конструкциями. Проехать зайцем не получится: попасть к остановкам можно будет только по подземным переходам, причём, у входа установят турникеты. Планируется, что первая линия уже начнёт действовать до 2025 года.

Первая линия скоростного трамвая в Минске: к остановкам будут вести подземные переходы с турникетами

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Столичные транспортники и инженеры разработали концепцию скоростного трамвая. Первая линия свяжет микрорайон Сухарево и станцию метро «Молодёжная», рассказали в...
 
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