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Первая линия скоростного трамвая в Минске: к остановкам будут вести подземные переходы с турникетами
Источник материала: СТВ
Столичные транспортники и инженеры разработали концепцию скоростного трамвая. Первая линия свяжет микрорайон Сухарево и станцию метро «Молодёжная», рассказали в программе
Скоростной трамвай будет двигаться в 3 раза быстрее обычного. Пути будут посередине проезжей части, их оградят специальными конструкциями. Проехать зайцем не получится: попасть к остановкам можно будет только по подземным переходам, причём, у входа установят турникеты. Планируется, что первая линия уже начнёт действовать до 2025 года.
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Первая линия скоростного трамвая в Минске: к остановкам будут вести подземные переходы с турникетами
Столичные транспортники и инженеры разработали концепцию скоростного трамвая. Первая линия свяжет микрорайон Сухарево и станцию метро «Молодёжная», рассказали в...
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