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Есть ли риск, что гости и участники II Европейских игр привезут опасный вирус?
Источник материала: СТВ
Нет ли риска, что участники соревнований и гости привезут в Беларусь какой-то вирус, узнали в программе
Светлана Ермак, заместитель главного государственного санитарного врача г. Минска:
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Нет ли риска, что участники соревнований и гости привезут в Беларусь какой-то вирус, узнали в программе «Большой город».
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