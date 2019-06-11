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Все ли пляжи безопасны для купания в Минске?

12.06.2019 13:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Готовы ли пляжи к этому сезону, узнали в программе «Большой город».

Светлана Ермак, заместитель главного государственного санитарного врача г. Минска:
В этом году сезон только начался – с 1 июня. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии проверили все пляжи, которые расположены как в Минске, так и за его пределами, которые непосредственно относятся к Минску. Ситуация благополучная, нестандартных проб не выявлено.

Все ли пляжи безопасны для купания в Минске?

В Минске пляжи не египетские, не песок, а скорее лес, трава и запросто можно подцепить клеща. Какая ситуация в городе?

Светлана Ермак:
На пляжах также было проведено энтомологическое обследование. На пляжах не было обнаружено клещей, но те территории, которые непосредственно прилегают к пляжам – это лесополосы, там, конечно, находят клещей. Мы об это информируем лесопарковое хозяйство для того, чтобы они устанавливали информационные таблички о том, чтобы люди знали о том, что там не такая благополучная ситуация, как на пляже.

Люди в материале: Светлана Ермак
 
Теги: Минск
 
 
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Готовы ли пляжи к этому сезону, узнали в программе «Большой город». Светлана Ермак, заместитель главного государственного санитарного врача г. Минска:В этом году...
 
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