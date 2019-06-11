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Все ли пляжи безопасны для купания в Минске?
Источник материала: СТВ
Готовы ли пляжи к этому сезону, узнали в программе
Светлана Ермак, заместитель главного государственного санитарного врача г. Минска:
В Минске пляжи не египетские, не песок, а скорее лес, трава и запросто можно подцепить клеща. Какая ситуация в городе?
Светлана Ермак:
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Готовы ли пляжи к этому сезону, узнали в программе «Большой город». Светлана Ермак, заместитель главного государственного санитарного врача г. Минска:В этом году...
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