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На Минском море появится первый инклюзивный пляж

12.06.2019 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На Минском море появится первый инклюзивный пляж. Разместится он на Заславском водохранилище, рассказали в программе «Большой город».

На Минском море появится первый инклюзивный пляж

Место выбрали подходящее: пологая местность, удобный вход в воду, неподалёку парковка.

На Минском море появится первый инклюзивный пляж

К июлю там проложат деревянные тропинки, установят кабинки для переодевания с пандусами. Здесь будет комфортно не только людям с ограниченными возможностями, но и мамам с маленькими детьми и пожилым людям.

На Минском море появится первый инклюзивный пляж

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На Минском море появится первый инклюзивный пляж. Разместится он на Заславском водохранилище, рассказали в программе «Большой город». Место выбрали подходящее:...
 
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