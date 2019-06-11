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На Минском море появится первый инклюзивный пляж
Источник материала: СТВ
На Минском море появится первый инклюзивный пляж. Разместится он на Заславском водохранилище, рассказали в программе
Место выбрали подходящее: пологая местность, удобный вход в воду, неподалёку парковка.
К июлю там проложат деревянные тропинки, установят кабинки для переодевания с пандусами. Здесь будет комфортно не только людям с ограниченными возможностями, но и мамам с маленькими детьми и пожилым людям.
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На Минском море появится первый инклюзивный пляж. Разместится он на Заславском водохранилище, рассказали в программе «Большой город». Место выбрали подходящее:...
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