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Бесплатное занятие по вейкбордингу предлагают на Минском море
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О вейкбординге в Минске рассказали в программе
Водные лыжи, сноуборд и головокружительные трюки. Одним словом – вейкбординг. Юлия Лебедева вот уже 5 лет не представляет свою жизнь без вейкбординга. После отрыва на волнах она делится впечатлениями.
Юлия Лебедева:
Оседлать волну с недавних пор вполне реально и в нашей столице. Только за прошлый год 2 000 человек с нуля овладели доской. За пятнадцать минут будьте готовы заплатить 30 рублей. С собой достаточно взять плавки, полотенце и, конечно, желание. Экипировку, тренера и первое занятие готовы предоставить бесплатно.
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Новости Беларуси. О вейкбординге в Минске рассказали в программе «Специальный репортаж». Водные лыжи, сноуборд и головокружительные трюки. Одним словом –...
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