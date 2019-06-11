Бесплатное занятие по вейкбордингу предлагают на Минском море

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О вейкбординге в Минске рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Водные лыжи, сноуборд и головокружительные трюки. Одним словом – вейкбординг. Юлия Лебедева вот уже 5 лет не представляет свою жизнь без вейкбординга. После отрыва на волнах она делится впечатлениями.

Юлия Лебедева:

Супер, отлично, как всегда! Это всегда отвлечение от своих забот, моя медитация.





Оседлать волну с недавних пор вполне реально и в нашей столице. Только за прошлый год 2 000 человек с нуля овладели доской. За пятнадцать минут будьте готовы заплатить 30 рублей. С собой достаточно взять плавки, полотенце и, конечно, желание. Экипировку, тренера и первое занятие готовы предоставить бесплатно.



