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Бесплатное занятие по вейкбордингу предлагают на Минском море

12.06.2019 13:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О вейкбординге в Минске рассказали в программе «Специальный репортаж»

Водные лыжи, сноуборд и головокружительные трюки. Одним словом – вейкбординг. Юлия Лебедева вот уже 5 лет не представляет свою жизнь без вейкбординга. После отрыва на волнах она делится впечатлениями.

Юлия Лебедева:
Супер, отлично, как всегда! Это всегда отвлечение от своих забот, моя медитация.

Бесплатное занятие по вейкбордингу предлагают на Минском море

Оседлать волну с недавних пор вполне реально и в нашей столице. Только за прошлый год 2 000 человек с нуля овладели доской. За пятнадцать минут будьте готовы заплатить 30 рублей. С собой достаточно взять плавки, полотенце и, конечно, желание. Экипировку, тренера и первое занятие готовы предоставить бесплатно.

Бесплатное занятие по вейкбордингу предлагают на Минском море

Люди в материале: Юлия Лебедева
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О вейкбординге в Минске рассказали в программе «Специальный репортаж».  Водные лыжи, сноуборд и головокружительные трюки. Одним словом –...
 
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