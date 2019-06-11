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«Как ни странно, для минчан яхтинг после рабочего дня доступнее, чем для москвичей или киевлян»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рассказали о том, где прокатиться на яхте, в программе
Для большинства пляж – сугубо лежачее положение с редким переходом на водные процедуры. Развеять этот миф сполна можно и в Минске. Одна из предоставляемых услуг – яхтинг. Такое изысканное транспортное средство на час обойдётся в 150 рублей. Красивый вид, лёгкий бриз и, возможно, улов – как приятные бонусы.
Александр Прудников, председатель общественного яхт-клуба «Меридиан»:
Как ни странно, для минчан яхтинг после рабочего дня или в выходные дни доступнее, чем для москвичей или питерцев или киевлян. Потому что до Минского моря можно добраться за 30 минут из любой точки города. А вот у ближайших соседей можно по 12 часов простоять в пробке.
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Новости Беларуси. Рассказали о том, где прокатиться на яхте, в программе «Специальный репортаж». Для большинства пляж – сугубо лежачее положение с редким...
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