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«Один дома» по-взрослому. Парень отстал от семьи и застрял в аэропорту без денег и телефона

12.06.2019 13:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. 24-летний британец, страдающий аутизмом, застрял в аэропорту Кипра и тем самым повторил судьбу Кевина из культового фильма «Один дома 2». Мама парня улетела домой, забыв сына в аэропорту греческого острова. 

«Один дома» по-взрослому. Парень отстал от семьи и застрял в аэропорту без денег и телефона
Фото: Robert Melen  

Джек практически пережил приключения главного героя комедии «Один дома». По информации Metro, семья Джека – мама и брат с сестрой – прибыли в аэропорт Кипра для отправления домой. В какой-то момент Джек почувствовал недомогание и его увел работник аэропорта в медицинский кабинет. В это время семья парня поднялась на борт самолета и ни о чем не волновалась. Как позже выяснилось, врач аэропорта обещала посадить Джека в бизнес-класс. 

«Один дома» по-взрослому. Парень отстал от семьи и застрял в аэропорту без денег и телефона
Фото: Robert Melen  

Пропажа молодого человека обнаружилась лишь после приземления семьи в Великобритании. Джека разыскивали около трех часов, после чего выяснилось, что парень вообще не летел в самолете, а остался на Кипре без документов и средств связи. 

История Джека закончилась благополучно: он был доставлен к семье следующим рейсом в сопровождении специалиста туристической компании. 

Мы вспомнили комедию «Один дома», а вы посмотрите, как изменились актеры 25 лет спустя (читать далее).  

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Новости Великобритании. 24-летний британец, страдающий аутизмом, застрял в аэропорту Кипра и тем самым повторил судьбу Кевина из культового фильма «Один дома 2»....
 
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