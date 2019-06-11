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«Один дома» по-взрослому. Парень отстал от семьи и застрял в аэропорту без денег и телефона
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. 24-летний британец, страдающий аутизмом, застрял в аэропорту Кипра и тем самым повторил судьбу Кевина из культового фильма «Один дома 2». Мама парня улетела домой, забыв сына в аэропорту греческого острова.
Джек практически пережил приключения главного героя комедии «Один дома». По
Пропажа молодого человека обнаружилась лишь после приземления семьи в Великобритании. Джека разыскивали около трех часов, после чего выяснилось, что парень вообще не летел в самолете, а остался на Кипре без документов и средств связи.
История Джека закончилась благополучно: он был доставлен к семье следующим рейсом в сопровождении специалиста туристической компании.
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Новости Великобритании. 24-летний британец, страдающий аутизмом, застрял в аэропорту Кипра и тем самым повторил судьбу Кевина из культового фильма «Один дома 2»....
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