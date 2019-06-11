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В Лиозненском районе выпускник приехал на каникулы к бабушке и ограбил магазин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лиозненском районе парень на следующий день после своего выпускного ограбил магазин в деревне Крынки.
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К месту происшествия выбыли сотрудники милиции, в числе которых кинолог с собакой. Поскольку злоумышленник с целью сокрытия своих следов облил помещение уксусом, животное легко смогло учуять резкий запах и найти подозреваемого.
Подозреваемым оказался 17-летний житель Витебского района. Молодой человек приехал к бабушке на каникулы после окончания школы и в первый же день решил пробраться в магазин. Юноша взломал замки, совершил кражу, а затем не только облил помещение уксусом, но и сжёг свои обувь и перчатки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Весной 2019 года в Орше двое мужчин украли из магазина алкоголь и сбежали.
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Новости Беларуси. В Лиозненском районе парень на следующий день после своего выпускного ограбил магазин в деревне Крынки. Как сообщает УВД Витебского...
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