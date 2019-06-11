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В Лиозненском районе выпускник приехал на каникулы к бабушке и ограбил магазин

12.06.2019 13:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лиозненском районе парень на следующий день после своего выпускного ограбил магазин в деревне Крынки.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, утром 11 июня к правоохранителям обратился местный ИП. Заявитель рассказал, что ночью кто-то проник в его магазин и украл 2790 рублей, сигареты, жёсткий диск системы видеонаблюдения.  

В Лиозненском районе выпускник приехал на каникулы к бабушке и ограбил магазин
Фото: УВД Витебского облисполкома  

К месту происшествия выбыли сотрудники милиции, в числе которых кинолог с собакой. Поскольку злоумышленник с целью сокрытия своих следов облил помещение уксусом, животное легко смогло учуять резкий запах и найти подозреваемого.  

Подозреваемым оказался 17-летний житель Витебского района. Молодой человек приехал к бабушке на каникулы после окончания школы и в первый же день решил пробраться в магазин. Юноша взломал замки, совершил кражу, а затем не только облил помещение уксусом, но и сжёг свои обувь и перчатки.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  

Весной 2019 года в Орше двое мужчин украли из магазина алкоголь и сбежали.  

Подозреваемых нашла милицейская собака – подробности здесь.  

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Новости Беларуси. В Лиозненском районе парень на следующий день после своего выпускного ограбил магазин в деревне Крынки.   Как сообщает УВД Витебского...
 
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