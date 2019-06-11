ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Компания Косвик провела первую отраслевую бизнес-конференцию

12.06.2019 13:44 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Компания Косвик провела первую отраслевую бизнес-конференцию

С 7 по 9 июня 2019 года под Молодечно состоялась бизнес-конференция «Современные направления развития каналов продаж напольных покрытий». Конференция проходила в новом учебном центре “Вилия Парк” компании Косвик.

В работе бизнес-конференции приняли участие более 70-ти представителей дилерского сообщества Косвик из России, Беларуси и Казахстана, а также спикеры от консалтинговой компании “Pro Retail”. Участниками были владельцы бизнесов, топ менеджеры, а также дизайнеры, архитекторы и маркетологи ведущих компаний отрасли напольных покрытий.

На пленарном заседании конференции обсуждались особенности современных каналов продаж профессиональных рынков напольных покрытий и их тенденции развития на примере различных стран мира. Затрагивались темы развития партнёрства в дилерском профессиональном сообществе, актуальные вопросы взаимодействия с дизайнерами и архитекторами, особенности работы современных профессиональных розничных салонов премиального сегмента.

На заседаниях секций открыто обсуждались различные актуальные вопросы работы розничных каналов продаж, особенности вхождения в сложные проекты, взаимодействие с дизайнерским сообществом, развития здоровой партнерской среды и нетворкинга, современные возможности влияния на развитие рынков, перспективы открытия монобрендовых салонов, техники розничных продаж и многое другое.  

Были отмечены как тенденции, дальнейшая сегментация профессиональных рынков, расширение сферы использования паркетных полов и, как следствие, формирование проектного сегмента рынка, постепенное изменение понятия премиального сегмента, преимущества узкой специализации и фокусирования, профессионализация всех участников сбытовой цепи от производителя до установщика.

Кроме рабочих сессий участники конференции имели возможность поучаствовать в мероприятиях по тимбилдингу, отдохнуть в живописном сосновом лесу на берегу реки Вилия, позаниматься теннисом, волейболом и другими видами спорта. 

Участники отметили, что на конференции они получили отличную возможность познакомиться с опытом своих коллег, расширить кругозор, приобрести новые знания и получить заряд энергии. Директор компании Косвик Яновский Владимир отметил: “Конференция вызвала огромный интерес среди участников, и ее результаты превзошли все наши ожидания.  Безусловно, она станет ежегодным событием в дилерском сообществе Косвик.”

Контактная информация
Иностранное предприятие "Косвик"
Республика Беларусь, 223034, Заславль, ул. Я. Коласа 2Б
Тел. +375 17 543-20-00, Тел./факс: +375 17 543-20-20
E-mail: sales@coswick.com
www.coswick.by
 

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 7 по 9 июня 2019 года под Молодечно состоялась бизнес-конференция «Современные направления развития каналов продаж напольных покрытий». Конференция проходила в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спрятанные в рыбных консервах наркотики нашли в порту Санкт-Петербурга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки braccialini дисконт в москве вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика