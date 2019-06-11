Компания Косвик провела первую отраслевую бизнес-конференцию

Источник материала: Ежедневник





С 7 по 9 июня 2019 года под Молодечно состоялась бизнес-конференция «Современные направления развития каналов продаж напольных покрытий». Конференция проходила в новом учебном центре “Вилия Парк” компании Косвик.

В работе бизнес-конференции приняли участие более 70-ти представителей дилерского сообщества Косвик из России, Беларуси и Казахстана, а также спикеры от консалтинговой компании “Pro Retail”. Участниками были владельцы бизнесов, топ менеджеры, а также дизайнеры, архитекторы и маркетологи ведущих компаний отрасли напольных покрытий.

На пленарном заседании конференции обсуждались особенности современных каналов продаж профессиональных рынков напольных покрытий и их тенденции развития на примере различных стран мира. Затрагивались темы развития партнёрства в дилерском профессиональном сообществе, актуальные вопросы взаимодействия с дизайнерами и архитекторами, особенности работы современных профессиональных розничных салонов премиального сегмента.

На заседаниях секций открыто обсуждались различные актуальные вопросы работы розничных каналов продаж, особенности вхождения в сложные проекты, взаимодействие с дизайнерским сообществом, развития здоровой партнерской среды и нетворкинга, современные возможности влияния на развитие рынков, перспективы открытия монобрендовых салонов, техники розничных продаж и многое другое.

Были отмечены как тенденции, дальнейшая сегментация профессиональных рынков, расширение сферы использования паркетных полов и, как следствие, формирование проектного сегмента рынка, постепенное изменение понятия премиального сегмента, преимущества узкой специализации и фокусирования, профессионализация всех участников сбытовой цепи от производителя до установщика.

Кроме рабочих сессий участники конференции имели возможность поучаствовать в мероприятиях по тимбилдингу, отдохнуть в живописном сосновом лесу на берегу реки Вилия, позаниматься теннисом, волейболом и другими видами спорта.

Участники отметили, что на конференции они получили отличную возможность познакомиться с опытом своих коллег, расширить кругозор, приобрести новые знания и получить заряд энергии. Директор компании Косвик Яновский Владимир отметил: “Конференция вызвала огромный интерес среди участников, и ее результаты превзошли все наши ожидания. Безусловно, она станет ежегодным событием в дилерском сообществе Косвик.”

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