|
В Клецком районе лоб в лоб столкнулись мопед и SEAT
Источник материала: Tut.by
Авария произошла вечером 11 июня в агрогородке Заостровечье Клецкого района. Об этом
По информации инспекторов, 49-летняя женщина ехала на мопеде Tiger HT50QT по улице Полесской. При повороте налево она не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении SEAT Toledo, которым управлял 59-летний местный житель. Лобовое столкновение произошло на встречной полосе.
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Известно, что она ехала в мотошлеме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла вечером 11 июня в агрогородке Заостровечье.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)