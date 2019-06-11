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В Клецком районе лоб в лоб столкнулись мопед и SEAT

12.06.2019 13:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла вечером 11 июня в агрогородке Заостровечье Клецкого района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


По информации инспекторов, 49-летняя женщина ехала на мопеде Tiger HT50QT по улице Полесской. При повороте налево она не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении SEAT Toledo, которым управлял 59-летний местный житель. Лобовое столкновение произошло на встречной полосе.


В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Известно, что она ехала в мотошлеме.

 
 
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Авария произошла вечером 11 июня в агрогородке Заостровечье.
 
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