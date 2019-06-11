В Клецком районе лоб в лоб столкнулись мопед и SEAT

Источник материала: Tut.by

Авария произошла вечером 11 июня в агрогородке Заостровечье Клецкого района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.





По информации инспекторов, 49-летняя женщина ехала на мопеде Tiger HT50QT по улице Полесской. При повороте налево она не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении SEAT Toledo, которым управлял 59-летний местный житель. Лобовое столкновение произошло на встречной полосе.





В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Известно, что она ехала в мотошлеме.