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В Мозыре в период с 12 июня и до 25 июня, планируется отключение горячей воды
Источник материала: Mlife
В связи с плановым профилактическим ремонтом тепловой сети «Котельная ОАО «Мозырьсоль» С 12 до 25 июня запланировано отключение горячей воды.
Адреса, по которым будет отсутствовать горячая вода:
Кроме того, с 8 часов утра 12 июня будут проводиться гидравлические испытания. Об этом информирует филиал «Мозырская ТЭЦ».
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Тепловая сеть «Котельная ОАО «Мозырьсоль» будет остановлена на профилактический ремонтдалее...
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