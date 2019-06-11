В Мозыре в период с 12 июня и до 25 июня, планируется отключение горячей воды

Источник материала: Mlife

Адреса, по которым будет отсутствовать горячая вода:

ул. Калинина;

ул. Интернациональная;

ул. Ульяновская;

ул. Котловца;

ул. Я.Купалы, 12, 26;

ул. Гагарина, 5, 48-56, 51а-57а;

ул. Мира, 2-8;

б. Дружбы;

б. Страконицкий;

б. Юности (кроме 2-28, 1-45);

ул. Притыцкого, 47, 51, 51а, 53, 55;

ул. Малинина, 1-4;

ул. Т. Абрамова;

ул. Солнечная, 1;

н.п. Козенки;

н.п. Сосновый.

В связи с плановым профилактическим ремонтом тепловой сети «Котельная ОАО «Мозырьсоль» С 12 до 25 июня запланировано

Кроме того, с 8 часов утра 12 июня будут проводиться гидравлические испытания. Об этом информирует филиал «Мозырская ТЭЦ».

