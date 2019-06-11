﻿ В Мозыре в период с 12 июня и до 25 июня, планируется отключение горячей воды. 21.by
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В Мозыре в период с 12 июня и до 25 июня, планируется отключение горячей воды

12.06.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

В связи с плановым профилактическим ремонтом тепловой сети «Котельная ОАО «Мозырьсоль» С 12 до 25 июня запланировано отключение горячей воды.

Адреса, по которым будет отсутствовать горячая вода:

  • ул. Калинина;
  • ул. Интернациональная;
  • ул. Ульяновская;
  • ул. Котловца;
  • ул. Я.Купалы, 12, 26;
  • ул. Гагарина, 5, 48-56, 51а-57а;
  • ул. Мира, 2-8;
  • б. Дружбы;
  • б. Страконицкий;
  • б. Юности (кроме 2-28, 1-45);
  • ул. Притыцкого, 47, 51, 51а, 53, 55;
  • ул. Малинина, 1-4;
  • ул. Т. Абрамова;
  • ул. Солнечная, 1;
  • н.п. Козенки;
  • н.п. Сосновый. 

Кроме того, с 8 часов утра 12 июня будут проводиться гидравлические испытания. Об этом информирует филиал «Мозырская ТЭЦ».

 
 
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Тепловая сеть «Котельная ОАО «Мозырьсоль» будет остановлена на профилактический ремонтдалее...
 
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